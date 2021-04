Balance Ton Éditeur : “Il fallait que ça sorte

ce n'est pas mon secret c'est le tien

Plusieurs auteurs et autrices ont réagi, sollicitant la rédaction de ActuaLitté. « Il fallait que ça sorte », conclut l’une d’entre elles, mi-amusée, mi-intriguée. Mais le compte impulsé sur Instagram, ne se prend pas pour Judge Dredd : « L’objectif ici n’est pas de stigmatiser les différentes maisons, mais de mettre en lumière certains faits, certaines pratiques, afin que chacun/chacune fasse le nécessaire, à son échelle, pour que les choses changent. »

Évidemment, les témoignages sont anonymisés, pour protéger l’identité de toutes et tous, autant que le collectif derrière le compte. Ce qui n’empêche en rien l’engagement et l’idée qu’un travail de fond est à mener, « [s]uite aux belles initiatives qui ont vu le jour sur les réseaux sociaux depuis quelque temps (qui a dit que tout était à jeter en 2020 ?) ».

“Balance ton quoi... lalala”

Les trois messages postés font déjà effet : homophobie, sexisme, machisme, de quoi exposer que le milieu du livre est bien loin d'être épargné par ces problématiques. Pouvait-on en douter ? Lorsqu’en 2017, la vague #MeToo a frappé l’industrie du cinéma, avec les témoignages d’actrices précipitant la chute du producteur Harvey Weinstein, une enquête de ActuaLitté laissait songeur. Si personne n’envisageait que le secteur du livre soit différent des autres, et que le harcèlement sexuel était un sordide phénomène constaté dans toute la société, le sujet restait pour autant discret. Présent, voire manifeste, mais rangé sous le tapis...

Les récits collectés par le Collectif d’autrices Paye ta bulle ne laissait pourtant pas grande place au doute. Avec #BalanceTonEditeur, les mêmes causes provoqueront les mêmes effets : quel poids cette forme de témoignage peut avoir, quelle incidence exerce véritablement une dénonciation anonyme, etc. Les interrogations ne manquent pas, bien entendu.

Instagram, instauré en jury populaire ? Voilà l’hypothèse que le Canard enchaîné, en novembre 2017, avait formulée, quand #BalanceTonPorc avait surgi sur Twitter. Les victimes, bien entendu, doivent être accompagnées, et le courage de la prise de parole à visage découvert ne pouvait qu’être salué. Pour autant, indiquait le Volatile : « Inviter à “balancer”, avec tous les risques de dérives et de dérapages que l’on sait, ce n’est pas dénoncer à la justice, c’est dans une logique de vengeance justicière, livrer des hommes à la vindicte populaire. »

ÉDITION: Balance ton porc prend ses quartiers

Ici, l’anonymat garanti aux émetteurs des messages répond par ailleurs aux pressions que subissent les professionnels qui se manifesteraient publiquement. « On connaît la force de l’omerta qui règne dans l’industrie, ce microcosme parfois consanguin où chacun se regarde et s’observe et se connaît. Ou presque », grogne un libraire. Et la filiation entre BalanceTonPorc et BalanceTonEditeur ne demande pas une grande expertise en réseaux sociaux pour s'établir.

Violence de ce milieu

« Tout est parti de la réalisation d’un constat. Au fil de nos années d’expérience dans ce milieu, nous avons subi ou été témoins de nombreux comportements déplacés, discriminants ou humiliants », nous indique le collectif, joint par email. Un comportement constaté également chez les proches. Or, depuis la parution du Consentement de Vanessa Springora « et de la création des différents comptes « balanceton/ta » sur les réseaux sociaux, nous avons vraiment pris la mesure de l’ampleur de la violence et des mauvaises pratiques dans ce milieu ».

La question de la temporalité était réglé, « nous avons décidé qu’il était temps que la honte change de camp ». Il en allait de même avec la fiabilité des témoignages : « Nous prenons le temps d’échanger avec chaque personne, de les écouter, d’accueillir au mieux leur témoignage et de reconnaître le courage et le risque pris en parlant, même de façon anonyme. » La réalité du milieu est connue : secteur où chacun s'observe « et malheureusement les témoignages que nous recevons recoupent ce que nous avons entendu par d’autres sources ou vécu directement ».

Au final, ce collectif, mixte, composé de personne ayant travaillé ou actuellement en poste, fort de ses propres expériences subies, aura conclu à l'évidence de cet outil.

Balance, oui, mais pour ouvrir les discussions

En une semaine, trois uppercuts, d’ores et déjà. Mais qu'en est-il de cette industrie ? S'avère-t-elle plus protégée, plus frappée par l’omerta ? « Le monde de l’édition n’échappe malheureusement pas aux formes de discriminations et aux comportements à caractère violent que l’on retrouve dans tous les milieux : harcèlement, agressions, misogynie, racisme, homophobie, transphobie, validisme, mépris de classe », observe le collectif.

« Nous ne cherchons pas à stigmatiser les maisons d’édition, ce n’est pas une démarche de vengeance ou de volonté de nuire, tout au contraire : nous sortons ces phrases et ces comportements du contexte feutré des bureaux pour en révéler toute la violence et l’anormalité. Nous espérons ainsi que les maisons d’édition entendent ce qu’il se passe. » Le Canard enchaîné peut donc se rassurer.

Quant à la filiation entre BalanceTonÉditeur et le tout premier déclencheur, BalanceTonPorc, au final décrié... Qu'apportent ces témoignages anonymes ? « Proposer une écoute à la parole énoncée nous semblait tout d’abord fondamental. Nous avons reçu plusieurs messages de personnes nous confiant qu’elles attendaient la création d’un compte dédié au milieu de l’édition. »

Et de conclure : « D’autres nous ont dit que cela avait déjà permis d’ouvrir des discussions en interne entre collègues. Nous nous en réjouissons sincèrement. Et à plus long terme, nous espérons que les gens continuent de témoigner et que les maisons d’édition prennent la mesure de la situation. »

Crédit photo : Jen Theodore/ Unsplash