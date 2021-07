Une campagne nationale et régionale pour célébrer le prix unique du livre

Depuis 1981, un livre neuf coûte le même prix, peu importe son lieu de vente, en France. La loi Lang-Lindon, à l'origine de cette régulation économique, est aujourd'hui reconnue à peu près unanimement comme un facteur de préservation du commerce de la librairie, et plus particulièrement de sa diversité.

Les 40 ans de cette législation appelaient évidemment un événement particulier. Mais une autre donnée, plus inquiétante, a sans doute poussé libraires et agences régionales du livre à mettre sur pied cette campagne. Plusieurs sondages récents indiquent en effet une méconnaissance de cette régulation tarifaire : ainsi, un récent sondage sur la lecture, publié par le Centre national du livre, notait que 27 % des lecteurs qui n'achètent pas en librairie pensent que les prix y sont plus élevés qu'ailleurs.

Une campagne en deux temps

Trois visuels ont été conçus par l'agence Near Design afin de rappeler la réalité des faits. Concrètement, la campagne se traduira « par une visibilité en librairie (affiches, marque-pages, sacs…), de l’affichage public (mobilier urbain), des espaces publicitaires dans les médias et des vidéos et publications sur le web et les réseaux sociaux. Ce dispositif sera mis en œuvre dès le 1er juillet sur les réseaux sociaux des partenaires de la campagne et du réseau des librairies indépendantes, puis en septembre sur les autres supports ».

Nous avons tenté de joindre le SLF pour obtenir plus d'informations sur la diffusion via les « autres supports ».

Pour assurer une diffusion maximale de la campagne, notamment sur les réseaux sociaux, la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill), les agences régionales du livre, mais aussi des associations et groupements de libraires sont partenaires de l'événement.

Les groupements participants sont les suivants : Chez mon Libraire, Canal BD, Libr’Aire, Alip, Librairies indépendantes en Nouvelle-Aquitaine, Lile, Initiales, Libraires Ensemble, Alido, Librairies en Normandie, Libraires en Seine, Librairies Alef, Paris Librairies, Libraires du Sud.

Réguler les frais de port

Rappelons qu'une proposition de loi récente, portée par la sénatrice Laure Darcos (Les Républicains) et d'ores et déjà votée par le Sénat, cherche à renforcer la loi Lang-Lindon en imposant un tarif unique, ou peu s'en faut, pour les frais de port liés au livre. L'objectif est de mettre un terme à une concurrence jugée déloyale, exercée notamment par Amazon.

En 2014, une première législation avait tenté d'interdire la gratuité des frais de port du livre, débouchant sur une offre à un centime € par la multinationale. Or, les libraires, dont les marges sont très faibles, ne peuvent que rarement s'aligner sur ce coût du transport, a fortiori s'ils sont indépendants. Le prix unique du livre, pour un achat sur internet, se trouvait alors quelque peu amoindri par le coût supplémentaire des frais de port...

L'Assemblée nationale doit encore s'exprimer sur cette proposition de loi.