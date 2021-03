France : baisse générale de la lecture, malmenée par la crise sanitaire

Le Centre national du Livre s'est une nouvelle fois penché sur les habitudes des Français en matière de lecture, selon une tradition établie depuis 2015. 1000 Français ont été interrogés par téléphone, du 8 au 26 janvier 2021, par l'institut de sondage Ipsos.

Les Français sont donc moins nombreux à se considérer spontanément comme des lecteurs, avec une baisse importante : ils sont 81 % à se dire lecteurs, contre 88 % en 2019 et 86 %, selon la moyenne depuis 2015. Globalement, les femmes et les plus de 65 ans se déclarent le plus lecteurs, avec, à l'autre bout de ce spectre, les 15-34 ans et les hommes, plus susceptibles de ne pas lire.

Une baisse de la diversité des livres lus s'observe également, remarque Armelle Vincent, directrice de la clientèle pour Ipsos. Toutefois, une fois les genres littéraires établis, les résultats s'affinent, et l'on remarque alors que les 15-24 ans est la tranche d'âge qui compte le plus de lecteurs (91 % des répondants) devant les 65 ans et plus (90 % des répondants).

« La baisse du lectorat concerne tous les genres littéraires, mais impacte en particulier les livres pratiques, les bandes dessinées — qui passent de la 2e à la 6e place, les beaux-livres, les dictionnaires et les livres lus pour les enfants. Seuls les livres d'actualité et de reportage connaissent une hausse », indique Armelle Vincent.

On notera par ailleurs, chez les 15-24 ans, un recul des albums de bande dessinée, des livres pour enfants et des ouvrages de poésie, au bénéfice des lectures « utilitaires » comme les livres pratiques, d'histoire, les classiques (sans doute liés à une prescription scolaire) et les dictionnaires et encyclopédies. D'une manière plus générale, toutes tranches d'âge confondues, les lectures « utilitaires » bénéficient d'un effet de lecture « de la première à la dernière page », débouchant sur une approche plus approfondie.

La baisse de la lecture concerne en majorité le format imprimé, quand une moitié des Français lecteurs déclare avoir lu 10 livres au cours des 12 derniers mois. La part des grands lecteurs recule légèrement, et ces derniers sont toujours en majorité des femmes.

Donnée importante, le rajeunissement des grands lecteurs observé dans les précédentes études du CNL s'est effacé, avec un âge moyen qui passe de 52 à 55 ans.

Pour le numérique, le profil reste sensiblement le même : une personne plutôt jeune, diplômée, avec l'Île-de-France fortement représentée. La proportion de CSP + et de CSP — est devenue similaire, sans doute en raison de l'équipement généralisé en smartphone, moyen de lecture numérique le plus utilisé.

La lecture et les librairies valorisées

Si les Français sont moins nombreux à lire, leur vision de la lecture n'en reste pas moins positive : ils sont 72 % à souligner l'importance de lire « pour le plaisir », 66 % celle de lire « pour découvrir de nouvelles choses » et 49 % reconnaissent que la lecture permet d'être « heureux dans sa vie ».

L'approfondissement des connaissances, la détente et le plaisir sont également cités comme les trois raisons principales motivant la lecture.

Autre donnée plus rassurante, l'envie de lecture est toujours présente. 30 % des lecteurs ont le sentiment d'avoir moins lu en 2021 qu'avant, en baisse de 5 points par rapport au précédent rapport. Le manque de temps, la concurrence des autres loisirs ou la lecture d'autres textes que des livres sont cités. Parmi les facteurs nécessaires à la hausse de leurs lectures, les Français évoquent le temps, encore et toujours, mais aussi les discussions avec les proches ou l'évocation par une personnalité de ses lectures, pour des conseils.

Les lecteurs les plus jeunes indiquent aussi être à la recherche de lectures « plus faciles », de discussions sur les réseaux sociaux et d'avis sur les sites internet, pour les guider dans leurs choix.

Si une journée supplémentaire, dédiée aux loisirs, venait s'ajouter à leur semaine, les Français privilégieraient la sortie entre amis — qui manque beaucoup avec la crise sanitaire —, mais placent la lecture en deuxième position (13 % des Français consacreraient cette journée à la lecture).

L'amour pour les librairies est aussi déclaré, à nouveau, à travers ce sondage : les librairies générales arrivent en première position des points d'achat cités par les Français. « De manière déclarative, les Français sont moins nombreux à indiquer acheter leurs livres sur internet », note Armelle Vincent. Ce qui ne signifie pas forcément que les faits suivent.

La librairie pourrait donc sortir grandie de la crise sanitaire, mais certains écueils restent : parmi les lecteurs qui n'achètent pas en librairie, 27 % pensent toujours que les prix y sont plus élevés.

27 % des lecteurs empruntent des livres en bibliothèque, un pourcentage qui fait apparaitre l'attachement à l'objet-livre, avec des lecteurs qui préfèrent posséder leurs ouvrages.

Comment expliquer cette baisse ?

« La baisse de la lecture est tendancielle, elle est observée depuis des années et n'est pas uniquement liée à la crise sanitaire », remarque Régine Hatchondo, présidente du Centre national du Livre. Cependant, le sondage ayant été mené en janvier 2021, les effets de la crise sanitaire sur les mois écoulés sont évidents.

Étienne Mercier, directeur du pôle Opinion chez Ipsos, a mis en avant, à ce titre, trois facteurs dont l'impact sur la lecture ne peut être ignoré.

En premier lieu, et contrairement à ce que les confinements laissaient croire, la contraction du temps liée à une plus grande porosité entre la vie privée et la vie professionnelle, mais aussi aux tâches ménagères — toujours plus assumées par les femmes — et à la scolarité des enfants.

L'utilisation accrue des écrans et d'internet vient ensuite, couplée à l'extension de la vie professionnelle, à la gestion de la scolarité des enfants et aux achats en ligne.

Enfin, la santé mentale des Français entrerait en jeu : 1 Français sur 3 fait l'objet d'une suspicion de trouble anxieux généralisé, « qui doit normalement amener à une consultation », souligne Étienne Mercier. « On ne peut pas avoir le même rapport à la lecture qu'avant la pandémie quand nous sommes dans un tel état mental. »

La raréfaction des circonstances propices à la lecture, comme l'usage des transports ou les sorties hors du domicile, vient aussi creuser cette baisse de la lecture. Paradoxalement, un quart des lecteurs a le sentiment d'avoir plus lu par rapport à l'année précédente, une donnée expliquée en partie par cette porosité entre vie privée et vie professionnelle, ou scolaire.

« Ce sentiment accru d'avoir plus lu a pu générer chez eux une certaine mise à distance de la lecture », explique Armelle Vincent. Ainsi, bien qu'elle soit toujours présente, l'envie de lire plus est en légère baisse par rapport à 2019.

Prenant acte des données de l'étude, la présidente du CNL indique la mise en place d'une « véritable stratégie numérique, que nous pensons en ce moment, avec la place du livre sur les réseaux sociaux en axe principal ». La création de clubs de lecture, au CNL en présentiel lorsque cela sera possible, mais aussi sur les réseaux, des échanges avec des personnalités et une logique « transgénérationnelle » seront aussi étudiés. Enfin, Régine Hatchondo a promis « plus de moyens, en 2022, pour des manifestations qui s'adressent aux jeunes ».

La baromètre complet est disponible ci-dessous.

Photographie : Yorgos Kourtakis, CC BY-SA 2.0