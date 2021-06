Une passion pour la justice : dans la bibliothèque de Robert Badinter

Une collection qui est avant tout le reflet de ses passions : une vocation assumée « d'Hugolâtre », la soif de comprendre la période révolutionnaire et ses grands hommes, le combat pour l'émancipation des Juifs, l'affaire Dreyfus ou la condition pénitentiaire. La BnF expose à la bibliothèque de l'Arsenal plus de 80 documents issus de cet ensemble : manuscrits, livres, objets, correspondances, estampes.... Autant de pièces qui tracent en creux le portrait d'un homme, qui a fait de l'humanisme et de sa passion pour la justice le moteur de toute une existence.

La collection de Robert Badinter constitue un ensemble majeur consacré à l’histoire du crime et des peines : législation et traités criminels, manuscrits relatifs à la prison, complaintes criminelles, documents d’archives et œuvres graphiques. Cette collection se situe au croisement des différents métiers exercés par Robert Badinter dans la sphère du droit et de la justice. Elle témoigne surtout de l’intensité d’une carrière aux multiples facettes, et reflète ses intérêts tant professionnels qu’intellectuels et artistiques, où le livre et l’écriture occupent une place de choix. L’exposition distingue cinq ensembles, comme autant de portes ouvertes sur la collection, le parcours, les combats et les passions de Robert Badinter.

I — La lettre de la Constitution et la Déclaration des droits de l’homme

Robert Badinter a réuni l’intégralité des éditions des textes constitutionnels français. On trouve dans sa collection nombre de pièces rares, comme le texte du 3 septembre 1791, la première Constitution française. Cet ensemble comporte par ailleurs un spectaculaire exemplaire calligraphié de la Déclaration des droits de l’homme datant de 1790. Cet intérêt pour la pensée politique embrasse aussi Montesquieu, Tocqueville et surtout Condorcet dont Robert et Élisabeth Badinter ont été les biographes.

II — Bastille, bagnes, prisons. La condition pénitentiaire

Le second fil rouge de cette collection touche à la prison et à la condition pénitentiaire au gré de différentes époques. C’est tout d’abord l’ombre de la Bastille, dont la bibliothèque de l’Arsenal conserve les archives, qui domine cette question. Mais il est d’autres lieux de détention, oubliés ou chassés de la mémoire collective, comme les bagnes portuaires de métropole, pour lesquels Robert Badinter a ressemblé des documents signifiants. Ainsi, le très bel ensemble graphique du peintre Letuaire qui restitue la mémoire du bagne de Toulon.

III — Hommes et femmes devant la justice

La collection de Robert Badinter comporte des pièces fortes par ce qu’elles disent du parcours d’hommes et de femmes confrontés à la justice. Une lettre de cachet royale, un mandat d’arrêt signé par Robespierre, une complainte criminelle du XIXe siècle ou un extrait des archives du bagne exposé ici portent avec eux autant de tragédies individuelles. À travers ces documents, Robert Badinter restaure dans leur humanité les hommes et les femmes aux mains de la justice à travers les temps.

IV — La peine de mort et son abolition

L’ensemble rassemblé par Robert Badinter sur la peine de mort et son abolition est particulièrement symbolique. La BnF conserve dans ses fonds le manuscrit du discours prononcé devant l’Assemblée nationale le 17 septembre 1981. Ces feuillets fragiles couverts d’une écriture décidée sont exceptionnellement montrés au public à cette occasion. Parmi les pièces rassemblées par ailleurs par Robert Badinter autour de ce thème, tous les aspects sont abordés, depuis la pratique de la peine capitale sous l’Ancien Régime, l’évocation du docteur Guillotin, jusqu’aux souvenirs personnels de son combat victorieux en 1981. Robert Badinter, grand admirateur de Victor Hugo détient également des témoignages forts du combat inlassable de l’auteur du Dernier Jour d’un condamné au service de l’abolition.

V — Contre le racisme, pour l’émancipation

Dans la lutte de Robert Badinter contre le racisme viennent se superposer démarche historique et engagement politique. Cet ensemble présente des documents interrogeant notamment le processus complexe d’émancipation-assimilation porté par la Révolution française au bénéfice des Juifs, ce sujet historique auquel il consacra son ouvrage Libres et égaux. L’émancipation des Juifs, 1789-1791. Sa collection est aussi le reflet d’un intérêt constant pour l’affaire Dreyfus, épisode fondateur, tant pour l’avocat que pour l’homme de gauche. Les documents présentés dans cette section rappellent les souffrances d’Alfred Dreyfus et les actions de Georges Clemenceau, Jean Jaurès ou Émile Zola, dont la fameuse Une du journal L’Aurore barrée du célèbre « J’accuse ».

