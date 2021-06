Books From France, l'outil du BIEF pour favoriser la vente de droits

La visée internationale est évidente : se servir de l’anglais, devenue langue commerciale par essence depuis bien longtemps, tombait sous le sens. Ce n’est pourtant pas la première tentative en la matière, côté français : en 2012, l’Institut français dévoilait If Verso, plateforme contenant un catalogue de 70.000 ouvrages, traduits du français vers une quarantaine de langues. Sorte de média croisé avec un réseau social, le projet visait la mise en relation des acteurs de l’édition hexagonale avec leurs confrères étrangers.

Le projet a finalement fait long feu, et s’est changé en IF Livre, contenant actualités, ressources et sélections. « Son interface rend visible le travail des chargés du livre du réseau culturel français et répond de manière pratique à certains de leurs besoins et à ceux de leurs partenaires », garantit l’Institut.

BFF, Best friends forever ?

Mais on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même. Ainsi, le Bureau International de l’Édition Française planche depuis quelques mois sur un nouvel outil, plus proche de celui mis en place par les Italiens, BFF, ou Books From France. Pour l’heure, rien n’est consultable, la plateforme est toujours en construction. Elle a cependant une orientation plus nette, comme le détaillait le directeur du BIEF, Nicolas Roche.

L’idée est de proposer des sélections mensuelles de livres qui représentent les meilleures ventes, afin d’orienter les éditeurs étrangers vers l’achat de droits pour ces ouvrages. Assez logiquement, un best-seller a plus de chances de convaincre un éditeur étranger qu'un titre avec quelques centaines d'exemplaires écoulés.

Le secteur BD s’était également structuré en ce sens, à partir de 2016, avec la création de French Comics Association. Résultant d’une initiative portée par le groupe BD du Syndicat national de l’édition, cette association compte plusieurs grandes maisons (groupes ou indépendantes) autour de la promotion du 9e art.

Son site, entièrement en anglais, vise évidemment à la promotion des ouvrages, mais ses domaines d’interventions sont plus larges. En effet, un collectif d’éditeurs prend — prenait, avant la pandémie — part à des manifestations professionnelles organisées sur le territoire nord-américain. New York, Chicago, Edmonton ou encore Toronto et Washington, ains qu’Alger furent les différentes destinations. Toutefois, l’association s’est montrée peu active depuis la fin de l’année 2019, et ses missions ont logiquement été impactées au cours de l’année 2020.

Cette représentation dans les grandes manifestations à travers le monde, le BIEF l’assure déjà depuis de nombreuses années, disposant d’un stand en mesure d’accueillir des éditeurs, sans distinction de genre. Le site Books From France vient donc compléter l’action par une présence internet plus construite.

Books From France aura vocation à évoluer, avec une interface en anglais pour améliorer son attractivité. Nous attendons plus de précisions du directeur du BIEF.

Crédits photo : Sophie Louisnard/ Unsplash