Exposition rétrospective : Luigi Critone à la galerie Glénat

Artiste complet, Luigi Critone ne cesse de susciter l’attention du public, des médias et de la profession.

Né en 1971 à Sant’Arcangelo en Italie, Critone fait des études d’art à Rome puis à Florence à l’Ecole Internationale de Comics où il devient enseignant après son diplôme. Il intègre ensuite le studio Inklink, un studio d’illustration où il peut s’essayer à différents styles : dessin publicitaire, historique, jeunesse. En 2003, il présente son premier projet de bande dessinée à Angoulême et signe immédiatement une nouvelle série aux éditions Soleil, La Rose et la Croix, une fiction historique écrite par Jarry et Richemond. À la même période, il collabore avec le label indépendant SelfComics et réalise des histoires courtes.

En 2005, il quitte l’Italie et vient s’installer à Paris. Deux ans plus tard, David Chauvel lui propose de réaliser un album pour une nouvelle collection : 7 Missionnaires avec Alain Ayroles au scénario. L’album est un beau succès et l’éditeur lui confie un nouveau projet : l’adaptation graphique du best-seller de Jean Teulé Je, François Villon. Luigi Critone franchit alors un nouveau cap en assumant, en plus du dessin, le scénario, le découpage et la couleur.

Début 2020, il signe un roman graphique scénarisé par Gipi, Aldobrando, tandis qu’il travaille sur un nouvel album de la célèbre série Le Scorpion.

À travers son dessin précis et élégant, Luigi Critone recherche la vie et l’émotion dans l’image. Il excelle à la peinture aquarelle pour restituer l’atmosphère d’une époque. Artiste reconnu par ses pairs, ses œuvres ont été régulièrement exposées lors de festivals ainsi qu’en galeries, en France et en Italie.

