Librairie : frais de port minimum pour les livres, la fin d'une “distorsion de concurrence

La cuisante déroute de la loi de juillet 2014 fait encore mal aux postérieurs : en adoptant un texte qui interdisait de pratiquer la remise légale et maximale de 5 % sur la commercialisation de livres, quand elle s’opérait dans le cadre de vente à distance, la librairie poussait de grands cris. Surtout que les frais de port devenaient obligatoires, toujours dans la perspective de sanctionner Amazon.

Foin de tout cela, le géant américain avait riposté avec des frais de ports à 0,01 €, contournant avec le sourire satisfait du bambin fier de sa malice la volonté du législateur. Dans l’ornière laissée derrière lui, le cybermarchand contraignait d’autres grandes enseignes à s’aligner sur ce tarif — les librairies indépendantes, elles, restaient condamnées à payer des frais de port, et les refacturer à leurs clients.

La loi de 2014 fut un demi-fiasco, voire un trois-quart de fiasco, voire une débandade complète. Probablement parce que personne n’avait imaginé qu’Amazon oserait défier le législateur. Audacieux.

Le nouveau texte entend imposer à tout un chacun des frais de port, dans une tarification unique — suivant l’esprit de la loi Lang, par laquelle, depuis 1981, les éditeurs fixent le prix de vente de leurs ouvrages, chez tous les revendeurs.

Ce minimum fixé, souligne le Syndicat de la librairie française, découlant de la proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, mettra fin à une « distorsion de concurrence, constituant un contournement de la loi sur le prix unique du livre ». On le note, la loi de 2014 n’est plus même évoquée… pourtant tant saluée par le SLF en son temps.

L’outil législatif doit encore passer par l’Assemblée nationale, mais pour le Syndicat, lèvera « un obstacle au développement de la présence des libraires sur internet ». D’autant que le minimum de frais aboutira à interdire le recours aux systèmes d’abonnement (offre Prime, Premium, etc.) pour l’envoi de livres. Le SLF n’ose pas reconnaître que par ce biais, Amazon gagnera plus d’argent — comme en son temps, Leclerc, opposé à la loi sur le prix unique du livre, finit par augmenter ses marges sur les ventes d’ouvrages, presque malgré lui.

Pourtant, même la ministre Roselyne Bachelot durant la séance s'est résignée à l'avouer. Un bien pour un mal.

Rappelons que Bercy a décidé de débloquer 10 millions € « pour accompagner les chefs d’entreprise dans leur digitalisation, via une aide directe ou un crédit d’impôt », indiquait BLM en octobre 2020. Et d’ajouter que chaque commerce devait avoir son propre site internet.

Le SLF, dans son communiqué salue également trois autres points concernant la librairie :

Une distinction claire entre livres neufs et livres d’occasion sur internet : la proposition de loi de Laure Darcos renforce encore le prix unique du livre en mettant fin aux pratiques de certaines grandes plateformes et places de marché sur internet consistant à diluer sciemment la perception du prix fixé par l’éditeur en confondant les prix des livres neufs et ceux des livres d’occasion.

Un encadrement des soldes d’éditeurs : le texte adopté par le Sénat ôte aux éditeurs la faculté de solder leur propre production au titre de l’exception prévue par la loi de 1981 pour les livres publiés depuis plus de deux ans et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de six mois. Dans ce cas de figure, des éditeurs pouvaient solder leurs propres titres tout en laissant les libraires continuer de les commercialiser au prix fort, d’où la coexistence de deux prix pour le même livre.

Pour autant, les éditeurs gardent toute latitude pour modifier à la baisse le prix de vente au public qu’ils ont la charge de fixer et qui s’applique dans les mêmes conditions à l’ensemble des détaillants. Cette pratique permet aux éditeurs d’écouler plus facilement certains stocks d’ouvrages, tout en maintenant un prix unique pour chaque livre et en évitant une concurrence faussée avec les libraires.

L’attribution aux communes et aux intercommunalités d’une compétence leur permettant d’accorder des subventions aux librairies : sur le modèle de ce qui existe depuis 1993 pour les salles de cinéma, la proposition de loi adoptée par le Sénat permettra aux communes et à leurs groupements intercommunaux de soutenir financièrement des librairies dans le souci de favoriser leur installation, leur maintien ou leur développement.