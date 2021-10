Le prix unique des frais de port du livre, une saga législative

À sa création, The Book Depository présentait un certain nombre de points communs avec Amazon : un fonctionnement en ligne uniquement, un grand nombre de références, et des frais de port gratuits dans 160 pays. On ne s'étonnera donc pas d'apprendre que la plateforme fut fondée par un ancien employé d'Amazon, et que ce dernier a racheté The Book Depository en 2011. Aujourd'hui, le géant utilise l'enseigne pour s'imposer un peu plus en Australie.