Aubenas, Carrère, Binoche : Ouistreham ouvre la Quinzaine des réalisateurs 2021

Annoncée en octobre 2018, l’adaptation de cette enquête parue en 2010 aux éditions de L’Olivier, sera projetée en ouverture de la Quinzaine des réalisateurs. Avec Juliette Binoche, comme dévoilé à l’époque, dans le rôle de Florence Aubenas.

En 2009, Florence Aubenas partit pour Caen et s'inscrivit au chômage, avec un bac pour tout bagage et sans révéler qu'elle est journaliste. À Pôle Emploi, on lui proposa de saisir sa chance : devenir agent de propreté dans des entreprises. Le Quai de Ouistreham devint alors le récit saisissant de cette plongée dans le monde de la précarité. Un monde où on ne trouve plus d'emploi, mais des "heures".

La crise. On ne parlait que de ça, mais sans savoir réellement qu'en dire, ni comment en prendre la mesure. Tout donnait l'impression d'un monde en train de s'écrouler. Et pourtant, autour de nous, les choses semblaient toujours à leur place. J'ai décidé de partir dans une ville française où je n'ai aucune attache, pour chercher anonymement du travail... J'ai loué une chambre meublée. Je ne suis revenue chez moi que deux fois, en coup de vent : j'avais trop à faire là-bas. J'ai conservé mon identité, mon nom, mes papiers, et je me suis inscrite au chômage avec un baccalauréat pour seul bagage. Je suis devenue blonde. Je n'ai plus quitté mes lunettes. Je n'ai touché aucune allocation. Il était convenu que je m'arrêterais le jour où ma recherche aboutirait, c'est-à-dire celui où je décrocherais un CDI. Ce livre raconte ma quête, qui a duré presque six mois, de février à juillet 2009. J'ai gardé ma chambre meublée. J'y suis retournée cet hiver écrire ce livre. – Florence Aubenas

La production réaffirme une libre adaptation de l’œuvre originelle : le livre, paru en février 2010, a réalisé plus de 400.000 exemplaires (données Edistat). Il s’intégrera dans une sélection de 24 longs-métrages et 9 courts-métrages.

L’ouvrage avait remporté le prix Joseph Kessel (Etonnants voyageurs, à Saint-Malo, ainsi que le Prix Livre et Droits de l'Homme (Le livre sur la place, à Nancy), en 2010. Elle avait également remporté un Globe de Cristal, dans la catégorie littérature et essai l’année suivante. Invitée par la librairie Mollat, Florence Aubenas revenait sur l'écriture de cet ouvrage :

On peut retrouver toute la conférence de la Quinzaine des réalisateurs, ci-dessous :