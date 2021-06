Librairies : trop de pandémie nuit aux revendications sociales 

Une pandémie, avant même l’arrivée d’un vaccin, ça pique. Et aux États-Unis, comme partout ailleurs, c’est entre autres l’économie qui a souffert. Les librairies n’ont évidemment pas échappé aux fermetures… oui, mais jusqu’à quand ?

Après plus d’une année entière dans l’incertitude, la vie semble à présent reprendre un rythme normal. Avec une campagne de vaccination des plus efficaces – Joe Biden se félicitait de l’avance du pays sur son programme, comme l'a partagé Le Parisien –, l’économie américaine repart sur les chapeaux de roue.

Implantés à Portland et dans ses environs, les différents points de vente de l’entreprise avaient subi le même destin que leurs confrères. Deux ont d’ailleurs été obligés de mettre la clé sous la porte – au Portland International Airport et sur Southeast Hawthorne Boulevard.

Avant l’arrivée du coronavirus, Powell’s comptait 400 employés syndiqués. En mars 2020, ce sont 85 % d’entre eux qui ont été licenciés à la fermeture des différentes librairies, comme indiqué par The Oregonian. La raison ? Une incapacité à suivre les recommandations sanitaires du gouvernement américain. Coup dur, alors que les libraires revendiquaient leur engagement pour l'enseigne. Plus d’un an après cette réduction d’effectifs drastique, l’entreprise est bien obligée de grossir les rangs – sans aucune promesse de réembauche pour les anciens employés.

Agissements, donc, plus que discutables depuis le début de la pandémie – d’autant plus que Powell’s et ILWU Local 5, l’organisation syndicaliste responsable des 400 employés de la librairie, avaient d’abord convenu d’un accord. L’idée était simple : remplir un formulaire qui promettait aux personnes licenciées de retrouver leur place au sein de l’entreprise. Powell’s avait même garanti, par signature, que cet accord n’avait pas de date de péremption. En somme, tout devait bien se passer – du moins, sur le papier.

La réalité est toute autre. Un an plus tard, retournement de veste : Powell’s Books annonce que l’accord passé avec ILWU est à présent caduc. Promesse de retour automatique à l'activité brisée, donc. Stratégie dégradante pour les anciens employés de Powell’s, puisque cette main-d’œuvre est l’une des raisons principales du succès de l'entreprise. C’est du moins l’argument présenté par ILWU, qui ne compte pas en rester là.

« Ce serait un abandon total des droits contractuels et de l'affiliation syndicale des travailleurs licenciés restants », a déclaré le syndicat dans son communiqué. « Il n’y a rien de généreux dans les tentatives répétées de Powell’s d’utiliser la pandémie comme moyen de mettre de côté les libraires de longue date. »

Malgré la disparition d’un accord avec le syndicat, Powell’s assure employer essentiellement des personnes qui avaient été licenciées – dans les 198 nouveaux employés, 182 étaient anciens salariés. Cependant, cette réembauche n’est pas sans condition. Powell’s exige que les plaintes déposées contre l’entreprise au cours des quatre derniers mois soient abandonnées. Politique limite frauduleuse, que ILWU dénonce avec #RecallPowells.

Le syndicat fait du bruit, avec des revendications sociales qui voyagent sur les réseaux. Le hashtag a pour vocation de condamner Powell’s pour avoir manqué à ses engagements envers ses employés. Une action concrète de la part de ces libraires, passionnés, mais surtout blessés face à l’absence assourdissante de soutien de la part de Powell’s Books.

Crédits photo : Dave Killen / The Oregonian ; ILWU Local 5.