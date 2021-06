Librairies, bande dessinée et accessibilité : Mondadori, la valse à 3 temps

La société qui gère le plus grand réseau de librairies d’Italie — composé de 544 points de vente — poursuit sa stratégie de développement. Elle opère, dans le canal physique, avec trois formats différents en gestion directe ou en franchise : Mondadori Megastore, Mondadori Bookstore et Mondadori Point, en plus du canal de vente en ligne mondadoristore.it et du bookclub.

ITALIE: l'année 2020 de Mondadori

La première librairie Mondadori a été ouverte en 1954 à Milan, dans le Corso Vittorio Emanuele. En 1997, la société Mondadori Retail a été fondée avec pour mission de créer et de gérer des librairies en propriété directe, auxquelles s’ajouterait le réseau de franchises.

Des nouvelles ouvertures, entre « digitalisation et formation »

Les librairies Mondadori qui ouvriront dans les prochains mois seront accompagnées d’un plan d’élargissement de l’offre, de la numérisation et du lancement d’un programme de formation pour les libraires, comme explique Carmine Perna, directeur général de Mondadori Retail : « En cette année caractérisée par un grand dynamisme dans le secteur du livre, nous pensons qu’il est prioritaire d’investir à la fois dans le développement des librairies physiques et dans l’enrichissement des services. »

Il ajoute : « Nous donnons la priorité à l’ouverture de points de vente de taille moyenne, dans les grandes villes en gestion directe et dans les petites villes en franchise » et « nous mettons à la disposition de nos libraires un plan de formation spécifique et de nouveaux outils numériques pour encourager et accroître la relation avec les lecteurs sur tout le territoire ».

En effet, depuis le début de la pandémie, la numérisation et le commerce électronique sont devenus des axes de développement obligés pour les librairies. Par exemple, une des nouvelles solutions proposées est un moyen de paiement par email, actif d’ici la fin de l’année, qui permettra de régler à distance les achats effectués en librairie. La logistique sera également renforcée dès l’automne avec l’introduction du dropshipping, un modèle de distribution innovant qui permettra de réduire les délais d’expédition.

Une diffusion capillaire

En ce qui concerne l’ouverture des points de vente de taille moyenne dans les grandes villes, une nouvelle librairie Mondadori a déjà ouvert à Milan, à l’intérieur du village Bicocca, avec plus de 10.000 titres. Le 28 mai, un autre point de vente a été inauguré à Pontecagnano (Salerne), dans le Maximall Centre. D’ici la fin du mois de juillet, de nouvelles librairies Mondadori seront ouvertes à Portogruaro (Venise), dans le centre commercial Adriatico2, et à San Martino Buon Albergo (Vérone), à l’intérieur de Le Corti Vénète. Elles seront suivies à l’automne par trois autres librairies dans les régions du centre et du nord.

Les ouvertures de franchises se poursuivent également : après les points de vente ouverts en mars et avril à Cava de Tirreni, L’Aquila, Avella, Naples et Frascati, de nouveaux libraires affiliés apporteront trois autres librairies Mondadori dans le centre et le sud de l’Italie d’ici l’été.

Place à la BD : Just Comics

Mondadori a également choisi d’investir dans la bande dessinée avec un nouveau format, Just Comics : un espace spécialisé en bande dessinée au sein d’une librairie pour donner de la visibilité à un secteur éditorial en croissance constante.

Just Comics est déjà présent à Milan avec un étage entier dédié dans la librairie Rizzoli Galleria et le Mondadori Megastore de Piazza Duomo, dans les librairies Mondadori d’Arese, Padoue, Bologne, Rome via Appia et Fiumicino, et avec un grand rayon dans les principales librairies du réseau, ainsi que sur www.mondadoristore.it. avec une sélection de 10.000 bandes dessinées et livres illustrés.

Une nouvelle collection, « facile à lire »

Mondadori Libri per Ragazzi, la marque jeunesse de Mondadori, a lancé également une nouvelle initiative : la première collection entièrement consacrée à un public qui a des difficultés de lecture. Les quatre premiers titres, destinés aux enfants de 6 à 9 ans, sont en librairie depuis le 11 mai. L’objectif est d’atteindre tous les publics à travers une expérience de lecture simplifiée et agréable.

En effet il s’agit d’un nouveau projet graphique adapté non seulement aux lecteurs présentant des troubles spécifiques de l’apprentissage ou du langage, mais aussi à tous ceux qui ont des difficultés de lecture.

Parmi les caractéristiques de ce projet graphique très lisible figure l’utilisation de la police « leggimi », créée en 2006 par Sinnos (une maison d’édition spécialisée dans la jeunesse) avec la collaboration de neuropsychiatres, d’orthophonistes et d’enseignants et conçue spécifiquement pour les personnes ayant des difficultés de lecture.

En outre, l’interligne et l’espacement entre les lettres sont plus larges que la normale ; le texte est toujours aligné à gauche et il y a des espaces pour indiquer la division des paragraphes ou de certaines séquences narratives, afin de faciliter la compréhension.

