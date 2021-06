Le salon du livre de Paris de retour au Grand Palais en 2022 : le SNE “reprend la main”

Consultable sur les plateformes habituelles, l’annonce du recrutement survient dans un contexte particulier : l’annulation des éditions 2020 et 2021 de Livre Paris, « du fait de la crise sanitaire ». Mais le syndicat des éditeurs fait front, « 40 ans après la première édition du salon du livre de Paris ». La nouvelle manifestation, prévue pour le mois de mars 2022, réunira l’interprofession, mais également « tous les univers du livre et de la création ».

Au programme, trois journées articulées « autour d’un noyau central parisien, autour du Grand Palais ». Le festival prévoit cependant d’investir la proche couronne « et demain toute la France ». Le SNE abandonne donc la Porte de Versailles qui aura abrité la manifestation durant plusieurs années — la manifestation avait quitté le Grand Palais en 1994.

LIVRE PARIS: l'annonce d'un Reedxit, après l'édition 2019

Elle était devenue alors « la plus grande librairie de France », mais avec une entrée payante, a fini par s’éroder, provoquant une perte de visitorat, et entraînant des pirouettes de plus en plus acrobatiques. « Ou pour le dire autrement, la perte de ses liens avec la littérature, au profit d’autres genres littéraires », relève un éditeur. « Il ne faut pas le critiquer, mais cette réorientation, pour toucher un public plus jeune, n’a jamais été vraiment assumée. »

D’ailleurs, contrairement à ce qu’un article du Canard enchaîné avançait en avril dernier, ce n’est pas que Reed se désintéressait de l’organisation de Livre Paris : l’entreprise s’est fait remercier par le SNE, tout bonnement. Pour la dernière édition 2019, avançant un « contexte et une actualité sociale tendue », Reed faisait état d’un recul de la fréquentation de 2 %. Par ailleurs, il semblerait qu'un plan social soit prévu pour le mois d'août dans les équipes de Reed.

Grand Palais, le retour

Et d’annoncer que « [a]uteurs, éditeurs, libraires, célébreront tous les livres et la lecture sous toutes ses formes. Cinéastes, comédiens, plasticiens, musiciens… participeront aussi à cette grande fête de la culture ».

Une fête du livre, donc, « nourrie d’une ambition nouvelle », pour s’élargir aux univers culturels. Car, dans tous les cas, l'internationalisation de ce salon, rattaché au SNE était dans les tuyaux depuis quelque temps – et les travaux autour de cette concrétisation engagés depuis plusieurs mois. Le projet est de donner « un signal fort de dynamisme et de renaissance envoyé à la fois à la profession et au public amoureux de livres, de lecture et de culture ».

Pour ce faire, il faut recruter un directeur (ou une directrice) artistique, qui gérera la programmation de ce nouvel événement.

Au menu, élaboration d’un projet artistique, suivi de la production, programmation éditoriale, mais également participation à la communication et à la promotion de cet événement. Une expérience de cinq années d’expérience est demandée, avec une forte — très forte — appétence pour les métiers du livre et de l’édition. Plus encore, le « directeur artistique est ouvert à toutes les formes de culture ».

Une logique économique nouvelle ?

Bien entendu, la rigueur budgétaire sera impérative, mais avant tout, créativité, imagination, et capacités de négociation.

Une solide connaissance des acteurs de l’édition, et de l’ensemble de la chaîne du livre, ainsi que des attentes du public sera impérative. Enfin, une dimension internationale est prévue, ainsi qu’une collaboration avec des artistes étrangers — pour ce faire, la maîtrise de l’anglais pourra être un plus.

Les candidatures seront à présenter à cette adresse…

ÉDITION: les grandes espérances du syndicat des éditeurs

L’un des grands enjeux tourne autour du modèle économique qui encadrera cette manifestation : Livre Paris, anciennement Salon du livre de Paris, participait au financement du Syndicat national de l’édition autour de 30 % de son budget, suivant les années. Certes, pertes et bénéfices se partageaient avec un partenaire/prestataire logistique devenu pesant. Mais on attend encore de savoir comment cette nouvelle formule viendrait en soutien de l’événement.

Sollicité par ActuaLitté, le SNE indique qu'il communiquera sur le nouvel événement quand les recrutements seront effectués. Parce qu'avec le poste de directeur artistique, vient également celui de directeur... de la manifestation.

Selon nos informations, plusieurs prestataires en remplacement de Reed auraient cependant dû été entendus par le Syndicat, qui n’entend pas assurer la logistique de la manifestation seul. La nouvelle direction, rattachée au SNE, permettrait en revanche de ne pas avoir à subir les caprices dudit partenaire… Mais à cette heure, personne n'a eu l'opportunité de présenter de projet au syndicat.

Le Grand Palais accueille déjà, depuis quelques années, le Salon international du livre rare et de l’autographe, organisé par le Syndicat national de la librairie ancienne et moderne.

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0