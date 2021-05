Gribouillis : un festival de bande dessinée à Bordeaux en septembre

Enfant, le gribouillis est une de nos premières productions graphiques. Adulte, on le griffonne en dessin automatique. Qu’il soit une pure invention enfantine, une expression agitée des émotions ou un simple égarement de l’esprit, le gribouillis nous ramène à l’imagination et la création.

C’est en compagnie des dessins de Jochen Gerner, admirable artiste à la croisée des pratiques en bande dessinée et illustration, que le festival a choisi de mettre en lumière toute la richesse et la diversité des arts graphiques.

En associant la bande dessinée, le livre jeunesse et le dessin à la ville de Bordeaux, Gribouillis s’attache à créer un festival populaire, familial, local et professionnel. Une promenade urbaine remplie d’images amènera ainsi petits et grands d’un vieux garage industriel à une bibliothèque, en passant par un cinéma, des librairies et d’autres lieux culturels à découvrir dans la ville...

Au programme : rêver, se questionner, s’amuser et partager l’univers créatif des auteurs, autrices et maisons d’édition locales comme nationales.

Autour d’un salon du livre le 18 et 19 septembre, d’expositions dans la ville, d’ateliers, de rencontres, de spectacles, nous vous inviterons ainsi à découvrir des univers d’artistes et leurs manières de lire et voir le monde.

Rendez-vous donc en septembre, pour une rentrée buissonnière, éclectique et curieuse, placée sous le signe de la déambulation graphique dans les rues de Bordeaux !

Le programme est disponible ci-dessous, en consultation et/ou téléchargement :