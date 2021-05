Operation Mincemeat : sortie au cinéma ce 5 janvier 2022

Le film réunit une distribution de stars avec Colin Firth, lauréat d’un Oscar avec Le Discours d’un Roi, Kelly Macdonald, lauréate d’un Emmy Award (Line of Duty, Boardwalk Empire, No Country for Old Men), Matthew Macfadyen (Succession, Orgueil et Préjugés), Penelope Wilton (Downton Abbey, Indian Palace), Johnny Flynn (Jersey Affair, Emma) et Jason Isaacs (Harry Potter, Peter Pan).

Le film met également en scène Hattie Morahan (Official Secrets, Mr Holmes), Simon Russell Beale (Mary Stuart Reine d’Ecosse, La Mort de Staline), Paul Ritter (Tchernobyl, The Capture), James Fleet (Quatre mariages et un enterrement, Raison et Sentiments) et Mark Gatiss (Sherlock, Le Favori).

Les producteurs sont Charles S. Cohen, Iain Canning, Emile Sherman et Kris Thykier. Simon Gillis, COO de See-Saw, est le producteur exécutif. Michelle Ashford (Masters of Sex) a adapté le scénario d’après le best-seller éponyme de Ben McIntyre. Jina Jay a dirigé le casting.

FilmNation Entertainment a géré les ventes internationales du film.

Le synopsis du film est le suivant :

Nous sommes en 1943. Les Alliés sont déterminés à briser l’emprise d’Hitler sur l’Europe occupée et à planifier un assaut total contre la Sicile ; mais ils sont confrontés à un défi impossible — comment protéger une force militaire d’invasion massive d’un potentiel massacre. Il appartient à deux remarquables officiers du renseignement, Ewen Montagu (Colin Firth) et Charles Cholmondeley (Matthew Macfadyen), d’imaginer la stratégie de désinformation la plus inspirée et inattendue de la Seconde Guerre mondiale — centrée sur le plus improbable des agents secrets : un homme mort.

EXTRAIT: Operation Mincemeat, de Ben Macintyre

Le livre fut traduit en français par Danielle Lafarge, sous le titre Opération Mincemeat - L'histoire d'espionnage qui changea le cours de la Seconde Guerre mondiale, chez Ixelles Éditions, en novembre 2011.