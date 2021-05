Les libraires étalagistes autorisés à exercer sur les marchés

L'incompréhension régnait, depuis plusieurs semaines, au sein de la profession. Le décret n° 2021-384 du 2 avril dernier semblait avoir interdit aux libraires dits « étalagistes » ou « en inventaire » l'accès aux marchés, couverts ou en extérieurs. Une mesure sanitaire qui avait déjà interrogé, alors que les librairies font partie des commerces essentiels depuis plusieurs mois.

Mais une véritable cacophonie s'était bientôt fait entendre : certains préfets dérogeaient aux restrictions du décret du 2 avril, d'autres l'appliquaient avec fermeté, des municipalités toléraient la présence des libraires, d'autres non... Difficile de déceler une véritable cohérence, en tout cas, dans l'application des mesures sanitaires.

« Ainsi, sur les 12 commerces essentiels ayant vocation à exercer sur les marchés seuls 2 sont exclus. Est-ce au nom de la sécurité des personnes que le ministère des Solidarités et de la Santé, à l’origine du rapport qui a inspiré le décret a prononcé cette exclusion ? Auquel cas nous avons du mal à comprendre en quoi le commerce de livres ou de vinyles présente une virulence tellement supérieure à celles du commerce de poisson, de fruits, de légumes, de plantes, de fromage ou de viande qu’il faille l’interdire en plein air, mais qu’il puisse se poursuivre dans un espace confiné ? Et pourquoi, soudain, les nourritures de l’esprit ne seraient-elles plus aussi essentielles que celles du corps ? », s'interrogeaient Frédéric Mignon et Pascale Chassang, libraires au Mans (La Librairie Sans Nom) dans nos colonnes.

Malgré ces questions et d'autres, envoyées au ministère de la Culture, ainsi que plusieurs relances, la rue de Valois est restée muette, preuve que la mesure sanitaire était loin d'être évidente.

Pas plus de dix personnes

Même le décret n°2021-606 du 18 mai dernier n'a pas fait l'objet d'une publicité de la part de Roselyne Bachelot-Narquin : il vient pourtant apporter une réponse à ces questionnements. Les restrictions sur les commerces autorisés dans les marchés ouverts ou couverts sont ainsi levées.

Seule précaution nécessaire, éviter « la constitution de regroupements de plus de dix personnes, et sous réserve que le nombre de clients accueillis n'excède pas celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2 dans les marchés ouverts et de 8 m2 dans les marchés couverts ». Par ailleurs, toute personne de plus de onze ans doit porter un masque dans les marchés couverts.

Enfin, le décret laisse au préfet de département le pouvoir, après avis du maire, d'interdire l'ouverture des marchés si les conditions d'organisation ne permettent pas une bonne sécurité sanitaire.

Le décret est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0