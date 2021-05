Essentiel c’est-à-dire absolument nécessaire” : des libraires privés d'activité

Les librairies en éventaire nécessaires ou contingents ?

Madame la Ministre,

Le samedi 24 avril aurait dû être un jour de fête pour tous les libraires de France. Malheureusement certains, dont nous faisons partie, n’ont pu exercer leur activité ce jour-là puisqu’ils en sont empêchés depuis la parution du décret n° 2021-384 du 2 avril dernier : cinq semaines bientôt.

Il s’agit des libraires dits « étalagistes » ou « en inventaire » qui, soit tiennent exclusivement commerce en plein air sur les marchés alimentaires ou spécialisés, soit exercent leur activité à la fois de façon sédentaire en boutique et sur les marchés. Libraires de livres d’occasion anciens et modernes, nous appartenons à cette dernière catégorie.

Comme tous nos confrères libraires, nous nous sommes réjouis à la parution du décret n° 2021-217 du 25 février dernier qui intégrait le « commerce de détail de livres » dans la liste des commerces dits essentiels.

Le décret du mois d’avril est venu bien vite mettre fin aux réjouissances puisqu’il stipule en son article 38 que « seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, semences et plants d’espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés ouverts ou couverts ».

Qu’advient-il des « commerces de détail de livres » désormais aussi essentiels que les commerces de bouche ou de végétaux selon le décret de février ?

Sur les 46 commerces dits essentiels qu’il recense, 34 n’ont pas vocation à être présents sur les marchés, 10 relèvent du commerce de bouche ou de végétaux et 2 appartiendraient à une catégorie improbable : celle des commerces partiellement essentiels ? Il s’agit des « commerces de détail de livres » et des « commerces de détail d’enregistrement musicaux et vidéo ».

Ainsi, sur les 12 commerces essentiels ayant vocation à exercer sur les marchés seuls 2 sont exclus. Est-ce au nom de la sécurité des personnes que le ministère des Solidarités et de la Santé, à l’origine du rapport qui a inspiré le décret a prononcé cette exclusion ? Auquel cas nous avons du mal à comprendre en quoi le commerce de livres ou de vinyles présente une virulence tellement supérieure à celles du commerce de poisson, de fruits, de légumes, de plantes, de fromage ou de viande qu’il faille l’interdire en plein air, mais qu’il puisse se poursuivre dans un espace confiné ? Et pourquoi, soudain, les nourritures de l’esprit ne seraient-elles plus aussi essentielles que celles du corps ?

Les voies du seigneur étant impénétrables sans doute n’avons-nous pas le niveau suffisant pour comprendre les profondes, mais obscures raisons qui doivent certainement justifier cette importante décision.

Encore faudrait-il que le décret s’applique également à tous, qu’il n’y ait pas rupture d’égalité de traitement entre commerces essentiels de même nature.

Or la plus grande cacophonie règne :

À Paris le préfet indique ne pas pouvoir accorder de dérogation et le marché Brassens ferme quand, dans le même temps, les bouquinistes des quais de Seine restent ouverts, et nous nous en réjouissons ;

Au Havre c’est non, mais à Caen, c’est oui, et nous nous en réjouissons ;

À Rennes c’est la Direction de la police municipale et du domaine public qui accorde aux libraires l’autorisation de vendre sur les marchés ouverts au motif qu’ils sont essentiels, et nous nous en réjouissons ;

Au Mans et à Mortagne-au-Perche, villes sur les marchés desquelles nous sommes présents, les préfets disent qu’ils ne peuvent déroger mais les libraires du marché Brassens nous apprennent qu’il existe un décret « relatif au droit de dérogation reconnu au préfet ». Il s’agit du Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020.

Face à cette situation, comment ne pas se sentir méprisés : le vice-président de l’Assemblée nationale a écrit au ministre de l’Intérieur ; les libraires de Brassens ont pétitionné ; pour notre part nous vous avons déjà écrit, avec copie au Premier ministre, à ceux de l’Economie et des Finances, des Solidarités et de la Santé ainsi qu’à votre directeur du Livre et de la Lecture ?

Le silence a été notre seule réponse.

Nous imaginons que les libraires-étalagistes - commerces soi-disant essentiels - pourront reprendre leur activité sur les marchés après le 19 mai au-même titre que les commerces dits non-essentiels… Mais si la situation venait à se répéter pouvons-nous espérer que le décret précisera alors que « Seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d’espèces fruitières ou légumières ainsi que les commerces de détail de livres et les commerces de détail d’enregistrement musicaux et vidéo sont autorisés dans les marchés ouverts ou couverts » ?

La voix de notre ministre de tutelle - si elle pouvait enfin se faire entendre, claire et nette - pourrait certainement y contribuer. Et nous nous en réjouirons.

Essentiels, c’est-à-dire absolument nécessaire : s’il vous plait, Madame la Ministre, ne nous rejetez pas dans la contingence.

Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre considération la plus respectueuse.

Frédéric Mignon & Pascale Chassang,

libraires pas réjouis du tout.

