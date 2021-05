Bret Easton Ellis : une maison d'édition, pour “rendre le monde plus littéraire

Son dernier ouvrage, White, a été publié chez Robert Laffont puis 10/18 (traduction Pierre Guglielmina) : un essai qui l’a entraîné pour la première fois dans la non-fiction, et une réussite : près de 64.000 ventes (estimations Edistat) depuis la sortie en mai 2019. Mais BEE de son petit nom a d’autres projets : la création d’une maison d’édition, « pour promouvoir les livres, et la lecture et l’écriture », explique-t-il à ActuaLitté.

L’idée serait donc, en somme, de capitaliser sur la personne, l’engouement qu’il suscite, mais bien entendu son œuvre également. En somme, « partager un soin et une vision […] construits sur un véritable héritage ».

Pour le moment, pas de projet de se séparer radicalement de l’industrie traditionnelle du livre — « pas de commentaires », assure-t-il — mais plutôt la perspective de produire des œuvres inédites, insolites, et de travailler sur des objets de collection. Sans pour autant oublier les nouveautés : ainsi les Mémoires de Breat Easton Ellis, The Shards, sont proposées en podcast — lues par l’auteur. Qui instaure également un modèle d’abonnement à 2 $ pour profiter de la suite.

Le site proposera par la suite des contenus exclusifs, car le projet porte avant tout sur la promotion de la lecture. « Nous organiserons des ateliers d’auteurs, gratuitement, en rémunérant les écrivains pour leurs écrits. Et nous projetons la création d’une fondation en Islande, comme une attraction touristique », nous indique un porte-parole. « Tout le projet tourne autour d’une volonté de rendre le monde meilleur : lire, lire, lire, écrire. Rendre le monde plus sensible à la littérature. »

Pour le reste, comme un peu de merchandising ne fait jamais de mal, on retrouve des t-shirts (payables en cryptomonnaies, pour 40 $), mais également des éditions originales, dédicacées, des différents livres du romancier. Où, évidemment, American Psycho (actuellement en cours d'adaptation pour une série) occupe une place toute particulière. Et puis, les lots de marque-pages, accompagnés de livres, et autres produits dérivés, soit autant d’objets de collection, à la gloire de BEE, certes, mais les enthousiastes ne manquent pas.

« Nous sommes pour le moment en ligne, mais avons déjà plus de 200 candidats en France, qui ont postulé pour devenir nos représentants commerciaux », poursuit l’assistant de Bret. À ce jour, le podcast de BEE compte près de 4000 abonnés/contributeurs payants (à 2 $ par émission).

Nous entrons résolument dans l’ère des auteurs-marques…

Quant à The Shards, il sera achevé d’ici l’été, et connaîtra alors une publication sous la forme d’un livre. « Je suis mon propre éditeur, mon propre debunker pour ce livre, sur une version lue et incarnée », expliquait-il au lancement du projet en novembre dernier. Et peut-être, on dit bien peut-être, qu'un éditeur traditionnel pourra le mettre en vente. Mais de ce point de vue, rien n'est encore tranché.