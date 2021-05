Un livre jeunesse changé en fake antisémite remonte des égouts du net 

Depuis son apparition en 1903, Le Protocole des Sages de Sion, un plan de conquête du monde établi par les juifs et les francs-maçons, a largement démontré son imposture. Dans la Russie pré-révolutionnaire, l’apparition de ce samizdat rédigé par la police secrète du tsar Nicolas compte aujourd’hui parmi les plus significatives manifestations de l’antisémitisme — et de l’infox. Au niveau planétaire, puisque l’ouvrage bénéficia d’une large diffusion, autant que de multiples traductions — au point de devenir un best-seller…

Et voici que l’Université de Northumbria se retrouve mêlée à cette cochonnerie, après qu’une photo présentant Jeremy Corbin, lisant ledit torchon à des enfants, s’est trouvée diffusée sur le compte Twitter d’un de ses enseignants.

Il n’aura pas fallu bien longtemps pour découvrir l’imposture et la supercherie : la photo originelle, explique le Guardian, se retrouve aisément dans la banque de données de Getty Images. Elle date d’avril 2017, et sur l’authentique, c’est bien le livre de Michael Rosen — auteur et universitaire de confession juive — qui est utilisé.

Sur les réseaux, les commentaires vont stupidement bon train : Corbyn se fait taxer de sionisme, et la déferlante de colère et d’indignation se profile. Or, en 2020, cet ancien dirigeant du parti travailliste avait été suspendu pour avoir rejeté les conclusions d’un rapport interne sur l’antisémitisme. Selon lui, le danger est réel, « mais l’ampleur du problème a également été dramatiquement surestimée pour des raisons politiques par nos opposants, à l’intérieur et l’extérieur du parti, ainsi que par une grande partie des médias ». La déclaration d’alors motivait aisément les commentaires qui suivaient la photo diffusée.

Michael Rosen a été alerté de cette publication, envoyée par le Dr Pete Newbon, auteur du message originel, et travaillant pour l’Université. Le compte a, depuis, été verrouillé – et la publication manifestement supprimée. Et l’Université se retrouve à devoir enquêter sur les raisons de cette situation peu reluisante, charitablement avertie par Rosen.

Corbyn s’est évidemment déclaré navré de constater qu’on avait photoshopé son image pour manipuler le public. Et plus encore que cela se soit effectué au détriment du livre de Michael Rosen, « qui a encouragé l’amour de la lecture chez des millions d’enfants ». De son côté, Rosen indique à nos confrères qu’il a écrit directement à Newbon.

Ce qui est en revanche étonnant, c’est de voir cette photo revenir à la surface du net… près de deux ans après l’une de ses premières apparitions. En effet, Twitter a gardé le souvenir d’une diffusion déjà diffamatoire… en juillet 2019. Et certainement quelques archives en amont.

Et pour ajouter à la confusion, soulignons que Peter Newbon est membre du parti travailliste juif, et un membre éminemment de la lutte contre l’antisémitisme.

Crédits photo J L/ Unsplash