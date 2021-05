Basic Instinct : l'auteure retorse Catherine Tramell de retour au cinéma

Face à Sharon Stone, Michael Douglas, en inspecteur un peu paumé et grandement déstabilisé par Catherine Tramell. Au scénario du long-métrage, Joe Eszterhas, que Verhoeven retrouva pour Showgirls quelques années plus tard.

Nick Curran, inspecteur de police à San Francisco, enquête sur le meurtre d'une star du rock, Johnny Boz, tué de trente et un coups de pic à glace par une inconnue alors qu'il faisait l'amour. Nick apprend que le chanteur fréquentait Catherine Tramell, riche et brillante romancière. Au cours de son enquête, il s'aperçoit que les parents de Catherine sont morts dans un accident suspect, que son professeur de psychologie a été assassiné dix ans plus tôt à coups de pic à glace et qu'enfin, une de ses meilleures amies a, en 1956, tué ses trois enfants et son mari.