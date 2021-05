Milo Manara exposé à la gallerie Huberty & Breyne de Bruxelles 

« J’habite à la campagne, j’ai donc plutôt bien vécu le premier confinement. J’avais la possibilité de bouger et j’ai surtout pu continuer à dessiner. J’avais bien conscience d’avoir plus de chance que beaucoup d’autres gens. Cette chance ne m’a pas empêché de me sentir solidaire de celles et ceux qui souffraient le plus et qui côtoyaient cette maladie du plus près ».

C’est plus particulièrement vers le monde de la culture et ses acteurs que Milo Manara se tourne : de la représentation d’une batteuse à une allégorie de la fête, en passant par les techniciens du cinéma jusqu’à des reproductions de tableaux des plus grands peintres.

ILLUSTRATIONS: Milo Manara, en soutien aux soignants

Les Éditions Feltrinelli ont regroupé une première série de vingt-cinq dessins et publié un portfolio, vendu afin de financer trois hôpitaux en Italie.

« Cette série d’aquarelles comprend vingt-cinq dessins, ce sont des pensées. Elles disent : “Je pense à vous et je vous dis merci.”. Nous mettions un nouveau dessin en ligne sur les réseaux sociaux tous les deux jours. J’ai très vite commencé à recevoir des messages du monde entier pour me remercier. Des médecins, des infirmières... »

Culture à l'arrêt - La Batteuse, 2020 (Aquarelle sur papier) © Milo Manara

Par la suite, la totalité des dessins a été vendue aux enchères par la galerie Huberty & Breyne au profit de la Protection civile en France, en Belgique et en Italie.

« Je crois que nous avons réuni au total environ 70.000 euros, qui ont été entièrement redistribués. C’est un grand privilège pour quelqu’un qui sait un peu dessiner de continuer à pouvoir donner en pensées et de recevoir des témoignages de gratitude. Et j’en ai reçu un grand nombre, y compris du Japon et de Chine, et j’ai tout gardé ! »

EXPO: 45 artistes font leur cinéma

Une seconde série de dessins, tous publiés sur le Facebook de l’artiste seront présentés au public lors de cette exposition. Le connaisseur aura également le plaisir de retrouver quelques œuvres plus anciennes comme des illustrations du très réputé Parfum de l’invisible, paru en 1986 et 1995.

Le Parfum de l'Invisible, 2020, Couverture - Aquarelle sur papier

Crédit photo : © Simone Florena pour RiTratti/Comicon