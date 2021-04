45 artistes font leur cinéma à la galerie Huberty & Breyne de Bruxelles 

David Merveille, commissaire de l’exposition, a lancé une invitation créative auprès d’une cinquantaine d’artistes en leur proposant de s’exprimer sur ce que le cinéma représente pour eux. Le public aura le plaisir de découvrir de nombreuses œuvres inédites allant d’affiches de films revisitées à des portraits de comédiens, tout en passant par des objets ayant marqué le cinéma.

Ont répondu à l’appel de grands noms de la Bande Dessinée, tels que Philippe Dupuy, François Schuiten, Philippe Geluck, Jean-Claude Götting, Joëlle Jolivet, Manara, Rebecca Dautremer, et tant d’autres... De plus jeunes mais prometteurs artistes seront aussi de la partie, comme Filippo Fontana qui propose une réinterprétation d’un monstre bien connu, Godzilla.

De près ou de loin, le cinéma a inspiré et inspire de nombreux artistes. Certains sont même souvent appelés à collaborer avec ce milieu, comme Rebecca Dautremer dont on retrouve le travail fabuleux dans le film d’animation Kerity et la maison des contes.

45 artistes font leur cinéma est un moyen de reconnecter le cinéma et son public en passant par le crayon et l’imaginaire des plus grands noms de l’illustration. À cela s’ajoute la possibilité pour le public de découvrir des objets d’exception proposés par Theatrum Mundi, tels qu’un gilet de sauvetage utilisé sur le tournage de Titanic, des poils du vrai Chewbacca dans Star Wars ou encore quelques écussons ayant appartenus à Batman.

La foire du livre de Bruxelles (6 au 16 mai) se déroulera en parallèle de l’exposition dans des circonstances bien différentes des années précédentes. Cette année elle sera accueillie par de nombreuses librairies, au sein desquelles plusieurs artistes, dans le cadre de l’exposition, participeront à des rencontres qui seront modérées par l’auteur et journaliste Nicolas Tellop (dates à préciser).

Voici la liste des artistes présents : François Avril, Alfred, Vincent Bal, Philippe Berthet, Abdel de Bruxelles, Christophe Chabouté, Jean-Luc Cornette, Kitty Crowther, Rébecca Dautremer, Johan De Moor, Carole Chaix, Philippe Dupuy, Christian Durieux, Jack Durieux, Laurent Durieux, Manuele Fior, Filippo Fontana, Jean-François Martin, Philippe Geluck, J-C Götting, Danny Hellman, Maran Hrachyan, Alexandra Huard, Martin Jarrie, Joëlle Jolivet, Louis Joos, Philippe de Kemmeter, Éric Lambé, Stéphane Levallois, Liberatore, Loustal, Luz, Jeanne Macaigne, Milo Manara, Jean-Marc Pau, Marc-Antoine Mathieu, Dave Mc Kean, David Merveille, Ever Meulen, Nathalie Novi, Stéphane Oiry, David Prudhomme, François Schuiten, Soluto, Brecht Vandenbroucke, Bastien Vives, Frédéric Rénéna.

David Merveille est un dessinateur bruxellois bien connu du monde de l’édition. Il est professeur depuis 1996 à l’Ecole Supérieure des Arts de Saint-Luc à Bruxelles, au sein de laquelle il enseigne son art à l’atelier d’illustration. Son univers graphique très coloré fait la part belle à la fantaisie et à l’insolite. Il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages destinés à la jeunesse.

Le cinéma est une de ses sources premières d’inspiration. En effet il est à l’origine de plusieurs affiches alternatives de films ainsi que de nombreuses affiches culturelles. Son imaginaire le pousse très vite à s’intéresser à Jacques Tati dont il admire sans limite le sens du burlesque, la poésie omniprésente, l’esthétique incomparable. Il lui rend hommage au travers de plusieurs livres aux éditions du Rouergue.

C’est à la suite de son exposition « Monsieur Hulot au musée » à la galerie Huberty & Breyne de Bruxelles en avril 2020, qu’Alain Huberty lui propose d’être le commissaire de la future exposition « 45 artistes font leur cinéma ».

En parallèle, David Merveille est actuellement penché sur un projet de bande dessinée avec Zidrou au scénario. C’est à l’automne prochain que le lecteur aura le plaisir de découvrir Amore aux éditions Delcourt, ouvrage composé de multiples petites histoires d’amour au cœur de l’Italie des années 50.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la galerie Huberty & Breyne.

Crédit illustration : Laurent Durieux - Leon’s Laudry, Encres pigmentaires sur papier Archival Fine Art 315gr, 145 x 60 cm