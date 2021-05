Le Nobel Peter Handke de retour en Bosnie-Herzégovine, “une honte

Une nouvelle version de la polémique qui avait suivi le Prix Nobel de Littérature de Peter Handke s'est jouée, en cette fin de semaine dernière, en Serbie et en Bosnie-Herzégovine. L'écrivain Peter Handke était en effet invité par le chef d'État serbe, qui lui a remis l'Ordre de l’Étoile de Karadjordje du premier degré, une des plus hautes distinctions du pays.

Au cours du même déplacement, l'auteur autrichien a également reçu le Grand Prix Ivo Andrić, nommé d'après l'écrivain yougoslave, Prix Nobel de Littérature en 1961, des mains du réalisateur Emir Kusturica. La récompense lui a été décernée à Višegrad, en Bosnie-Herzégovine.

« La littérature se nourrit souvent de la hargne et de la colère, mais jamais de la haine, voilà la grande différence », a déclaré Handke en recevant la récompense, doublée d'un doctorat honoris causa de l'université de Sarajevo.

Autre distinction pour l'homme de lettres, l'Ordre de la République serbe de Bosnie, remis par la présidente elle-même, Željka Cvijanović. « Je suis heureux d'être ici. C'est un très grand moment pour moi » a souligné l'auteur, se félicitant de son déplacement « malgré les fortes résistances contre celui-ci ».

“Il nie aussi la Bosnie et l'Herzégovine”

L'accueil réservé à Peter Handke par les responsables serbes a en effet été copieusement critiqué, avant même le déplacement de l'écrivain autrichien. « Comment comprendre l'accueil d'un nationaliste, d'un fasciste qui nie le génocide de Srebrenica. En niant ce massacre, il nie aussi la Bosnie et l'Herzégovine », a déclaré Bakira Hasečić, militante des droits de l'homme et présidente de l'association des femmes victimes de la guerre.

Le massacre de Srebrenica, au cours duquel 8000 hommes et adolescents bosniaques furent tués, en juillet 1995, s'est déroulé dans le contexte de la guerre de Bosnie-Herzégovine (1992-1995), qui a opposé Serbes, Croates et Bosniaques après l'éclatement de la Yougoslavie, chacun revendiquant des territoires. Le conflit a également été attisé par des motivations nationalistes et ethniques.

La remise du Prix Nobel à Handke, en 2019, avait ravivé les plaies laissées par le conflit : en 1996, des déclarations de Handke avaient laissé entendre qu'il ne croyait pas à l'existence du massacre de Srebrenica, ce qu'il a depuis démenti. « Je n’ai jamais eu de position négationniste. Pourquoi n’ouvre-t-on pas ce livre, mes livres, au lieu de m’accuser ! J’ai écrit sur les victimes serbes parce que personne n’avait écrit sur elles, même si je pense aussi aux victimes croates, aux musulmans », assurait-il dès 1996.

Toutefois, l'auteur soutenait publiquement Slobodan Milošević, président yougoslave qui commandait les forces serbes impliquées dans le massacre, et s'était rendu à son enterrement en 2006.

Le ressentiment d'une partie de la population de Bosnie-Herzégovine à l'égard de Peter Handke reste fort, comme l'explique Ermin Kuka, chercheur associé à l'Institut des crimes de guerre de l'université de Sarajevo. Selon lui, le déplacement à Višegrad, non loin de la frontière avec la Serbie, transforme la ville « en un lieu où diffuser des idées nationalistes et extrémistes, une idéologie de la Grande Serbie [qui engloberait la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro, NdR], une politique et ses applications, qui ont eu leur heure de gloire entre 1992 et 1995, mais ne sont pas mortes aujourd'hui », indique-t-il auprès de Radio Slobodna Europa.

Le romancier Dragan Bursac, né en Bosnie-Herzégovine, a qualifié l'accueil réservé à Handke de « honte » : « C'est quelqu'un qui a visité Srebrenica comme un campeur, qui a nié le génocide, mais reconnu le régime génocidaire. »

Photographie : le président serbe Aleksandar Vucic et Peter Handke, via Twitter