Déconfinement : La Cité de la BD d'Angoulême savoure

Du 19 mai au 26 septembre, cette exposition en forme de road map se déploiera autour de trois grands axes à la découverte des bandes dessinées de l’Afrique Subsaharienne d’hier, d’aujourd’hui et de demain, imaginés par les commissaires Joëlle Epée Mandengue et Jean-Philippe Martin. Près de soixante autrices et auteurs seront représentés, illustrant les différents courants de la bande dessinée francophone, anglophone ou en langue vernaculaire.

« Les équipes de la Cité se réjouissent de la réouverture de plusieurs de ses entités fermées depuis de nombreux mois. Cette période, difficile, mais riche d’enseignements, a été pour nous une occasion de réflexion en profondeur sur nos modes d’action. Nous avons renforcé nos outils numériques pour enrichir l’expérience de visite et offrir à la diversité de nos publics une possibilité d’avoir accès à nos activités, à notre inestimable patrimoine et avec la vitalité de la création. Le Mooc BD soutenu par la Fondation Orange, lancé en novembre dernier, a été un grand succès tout comme les différentes propositions d’offres culturelles numériques sur notre site et nos réseaux sociaux », indique Pierre Lungheretti, Directeur Général de la Cité Internationale de la bande dessinée et de l’image.

« Nous sortons de cette période plus forts et plus déterminés à agir envers les territoires et les populations qui souffrent le plus de cette crise sanitaire. Notre jumelage avec le centre social Club Ainés Jeunes du quartier Bel Air la Grand Font d’Angoulême a constitué un point d’appui essentiel depuis le début de la crise pour forger des outils et des actions en faveur de nos concitoyens les plus fragilisés. Nous renforcerons notre engagement dans ce sens avec de nouveaux projets notamment pour le développement de la lecture. Nous approfondirons nos partenariats avec plusieurs acteurs sociaux et associatifs, ainsi qu’avec nos partenaires publics, pour faire partager le plus largement possible toutes les richesses et les trésors de la bande dessinée. »

Kubuni, bande dessinée d’Afrique, Musée de la Cité, jusqu’au 26 septembre 2021.

Après la grande exposition consacrée à La Nouvelle bande dessinée d’expression arabe produite en 2018, la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image explore les bandes dessinées d’Afrique subsaharienne. Cette exposition est une road map qui se déploie autour de trois grands axes à la découverte des bandes dessinées de l’Afrique Subsaharienne d’Hier d’Aujourd’hui et de Demain.

La Cité et HEY ! présentent Chris Mars, Musée de la Cité, jusqu’au 19 septembre 2021.

La revue HEY ! et le musée de la Cité se sont associés pour programmer un cycle d’expositions qui confronteront les planches originales de bande dessinée de la collection patrimoniale aux œuvres d’outsiders contemporains. Présentée au cœur du parcours permanent du musée, la première de ces expositions est consacrée à Chris Mars, un peintre majeur de la scène historique du surréalisme pop américain.

Le public pourra à cette occasion découvrir également la première étape de refonte du parcours permanent du Musée. Un premier espace du Musée a en effet été réaménagé durant la fermeture pour accueillir de nouvelles œuvres avec un dispositif scénographique accessible à tous les publics. Le parcours met en lumière des auteurs phares (Benjamin Rabier, Alain Saint-Ogan et Edmond François Calvo) et des thèmes tels que la bande dessinée animalière ou encore les rapports de la bande dessinée et des mouvements de jeunesse. Porté par le génie de René Goscinny dont des feuillets tapuscrits et la machine à écrire sont présentés aux visiteurs dans un espace au cœur du parcours, le métier de scénariste prend également une nouvelle dimension dans cette présentation.

Et à noter également : du 16 juin 2021 au 2 janvier 2022, la Cité accueillera l’exposition événement Picasso et la bande dessinée en partenariat avec le Musée Picasso. Première exposition consacrée à l’étude des liens entre les œuvres de l’artiste et cette forme d’expression graphique, “Picasso et la bande dessinée” explore l’histoire foisonnante de ces échanges et appropriations croisées.