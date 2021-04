Confinement et lecture font bon ménage pour les enfants

L’année 2020 était pourtant très mal partie pour être l’année de la lecture chez les jeunes et très jeunes. Selon le rapport annuel de la société Renaissance Learning, consacré aux pratiques de lecture des enfants, le nombre de livres lus avait ainsi chuté de 17 % en juillet 2020, par rapport à l’année précédente.

« En 2020, nous avons enregistré le pourcentage le plus bas en matière de plaisir de lecture depuis 2005, lorsque nous avons commencé à poser cette question dans nos sondages », expliquent Christina Clark et Irene Picton, membres de l'organisme National Literacy Trust, qui a fourni des données pour cette étude.

Cependant malgré cette baisse importante, il est également apparu que les enfants lisaient davantage lors des confinements successifs. « Peu de temps après la clôture de cette enquête, il y a eu la première vague de fermetures d’écoles en réponse à la pandémie de Covid-19, et notre recherche a commencé à raconter une histoire différente : celle d’une implication accrue dans la lecture pendant ce premier confinement printanier. »

En analysant les réponses de plus de 58.000 élèves âgés de 9 à 18 ans, le NLT a constaté que 47,8 % des enfants disaient aimer lire au début de 2020. Mais une seconde enquête menée auprès de plus de 4000 enfants lors du confinement printanier fait grimper le pourcentage à 55,9 %. Les lectures des élèves privés d’écoles et de vie sociale seraient, qui plus est, d’une complexité supérieure à la norme.

Les livres les plus lus restent cependant des classiques de la littérature jeunesse et du Young Adult.

Ainsi, comme le précise le Guardian, c’est la Maison d’Hadès de Rick Riordan (éd. Albin Michel, traduction Mona de Pracontal) qui a rencontré le plus de succès chez les élèves du secondaire. Pour les plus jeunes, c’est Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban de J.K. Rowling (éd. Folio jeunesse, trad Jean-François Ménard) qui remporte la palme.

Rien de bien nouveau donc, notons cependant que The Hate U Give (éd. Nathan trad Nathalie Bru), d’Angie Thomas, qui traite des violences policières et du racisme, était le quatrième livre le plus populaire chez les élèves du secondaire.

Enfin, toujours selon le National Literacy Trust, il apparaît que la lecture a également été une aide contre la solitude et les idées noires. Trois enfants sur cinq ont déclaré que la lecture les avait aidés à se sentir mieux pendant le confinement. 32 % d’élèves ont également affirmé que la lecture les avait aidés à surmonter leur tristesse de ne pas voir leurs amis ou leur famille.

Crédit photo : Victoria_Borodinova, CC 0