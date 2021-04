Mélanger migrants et littérature jeunesse pour manipuler l'Amérique

Le papier sort dans le New York Post (propriété de News Corp, société de Rupert Murdoch), s’appuyant sur la vidéo diffusée par Matt Kaye, animateur de radio conservateur, qui en fait ses choux gras. Diffusée sur Facebook, la vidéo ne sera que bien plus tard identifiée comme une fake news : le mal est fait.

Ce 23 avril, le Post affirmait ainsi que les enfants migrants recevaient, de manière systématisée, le livre paru en 2019 de Kamala Harris, Superheroes Are Everywhere. Scandale : la vice-présidente gagnerait-elle de l’argent sur le dos de l’Etat fédéral, en plaçant de la sorte ses exemplaires ? Le tabloïd n’hésite pas à le laisser entendre, affirmant que l’ouvrage est inclus dans les kits de bienvenue distribués aux enfants.

MANIPULATION: un livre brûle, l'Amérique s'embrase

Sauf que non : toute l’affaire, qui occupera l’espace médiatique américain durant une bonne semaine, est totalement cousue de fil blanc. Les contre-vérifications pleuvent et dénoncent dans un premier temps la journaliste à l’origine de l’article. Cette dernière finira par démissionner, non sans avoir dévoilé la face sombre de l’histoire : le papier lui a été commandé, imposé, et elle n’a pas eu le courage suffisant pour s’opposer à la demande. On lui avait ouvertement dit d’écrire une fake news…

Quoi de plus à même, pour effrayer l’opinion publique ? Laisser entendre que la VP gagnerait de l’argent, en plaçant son livre dans les mains de jeunes migrants, les républicains avaient trouvé une manne. L’erreur a été permise par une photo que l’agence Reuters avait réalisée, montrant un exemplaire du livre sur un lit de camp, dans un des refuges de Long Beach. « Aucun fonds gouvernemental n’a été utilisé pour acheter des articles », garantit une porte-parole de la ville. Mais l’occasion était trop belle : l’infox à portée de main, et le discrédit garanti…

Confondu, le média a tenté dans un premier temps de modifier les deux articles concernés, à la marge, les mettant hors ligne puis ressortant leurs nouvelles versions revues. L’administration Biden, et le cabinet de la vice-présidente affirment à leur tour ignorer complètement comment le livre a pu se retrouver là.

INFOX: un don de livres piège le Brésil

Selon un porte-parole de Long Beach, l’exemplaire aurait tout bêtement été donné au refuge accueillant les enfants, par un membre de la communauté. Et ce, dans le cadre d’une collecte de livres et de jouets, justement fléchée vers les jeunes. Mais l’on comprend bien comment l’utilisation d’un livre, qui plus est jeunesse, pouvait mettre en émoi l’Amérique, et servir à décrédibiliser la vice-présidente de Joe Biden.

Au cours du mois de mars, affirment les autorités, 172.000 migrants, dont 18.890 enfants isolés ont été pris en charge par l’administration. La crise sanitaire a conduit à une hausse significative des flux migratoires, poussant à utiliser les bases militaires pour permettre l’accueil décent des populations.

Et les républicains, depuis plusieurs semaines, ont puisé dans toutes les ressources nécessaires pour attaquer Kamala Harris. La Maison-Blanche a dû intervenir, pour rappeler que son rôle était de s’attaquer aux causes profondes de la migration, et qu’elle se rendrait prochainement dans différents pays d’Amérique latine pour rencontrer leurs dirigeants.

Sans livre qu’elle aurait signé en cadeau.



via USA Today

Crédit photo : Une du New York Post