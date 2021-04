Le magazine Heavy Metal cherche à renouer avec les écrans

Il y a quelques jours, le site de Heavy Metal relayait la bande-annonce du programme Netflix Love, Death + Robots vol.2, une anthologie de programmes courts animés, « un remix moderne du concept derrière le film Heavy Metal de 1981 [réalisé par Gerald Potterton, NdR] », assure le titre.

Le clin d'œil donne une idée de ce vers quoi le titre tend à présent, à travers ce partenariat avec Range Media Partners : l'objectif serait de porter des adaptations de récits publiés par Heavy Metal vers la télévision ou le cinéma, et ainsi renouer avec une certaine tradition.

Heavy Metal a en effet souvent cotoyé le cinéma, et pas seulement avec ce film de 1981 : au moment de la sortie du film Alien, le titre avait ainsi publié le roman, signé par Alan Dean Foster, rappelle Deadline.

Matthew Medney, PDG de la structure depuis un an et demi, a offert au titre une publication mensuelle, ce qui n'était plus le cas depuis 1985. Il a également annoncé le recrutement de Tommy Coriale, qui prendra la direction des filiales audiovisuelles de Heavy Metal. Venu du milieu audiovisuel, ce dernier a notamment dirigé les studios DiGa, à l'origine de plusieurs séries, notamment Scream et Teen Wolf.

L'héritage Heavy Metal

« Nous avons la possibilité d'atteindre des fans, jeunes ou moins jeunes, avec des contenus de science-fiction, de fantasy et d'horreur sombres et ambitieux, avec un vide que nous pouvons occuper. On constate que l'évolution des films de genre et des émissions de télévision, ces dernières années, tend vers des approches plus adultes et sombres. Avec Heavy Metal, nous espérons nous intégrer dans cette tendance. Nous pensons que l'opportunité est là et nous sommes prêts à la saisir », affirme Tommy Coriale.

Le fait que Heavy Metal — et une bonne partie des auteurs de Métal Hurlant, comme Moebius, Philippe Druillet, Jacques Tardi, Enki Bilal ou Caza — ait particulièrement pesé dans l'imagerie fantastique et SF de ces dernières années constituerait un argument de poids, auprès des producteurs et des réalisateurs...

L'un des personnages phares de Heavy Metal, Taarna, qui apparaissait déjà dans le film de 1981, serait parmi les mieux placés pour bénéficier de ces nouvelles exploitations audiovisuelles.