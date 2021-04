Lagardère : la fin serait imminente pour l'empire d'Arnaud

Si le conditionnel reste de rigueur dans ces sphères financières, Le Point évoque l’annonce d’un accord dans les premiers jours de la semaine prochaine. La fin d’avril 2021 marquerait donc la fin de l’empire Lagardère, puisque la fin de la commandite serait actée — entraînant donc l’accord entre les parties. Tout cela alors que ce 14 juin, l’assemblée générale de Lagardère interviendra.

200 à 250 millions €

Aucune des parties concernées n’a fait de commentaires, mais le schéma de répartition serait bel et bien celui longtemps évoqué : un partage de l’empire pour lequel Nicolas Sarkozy aurait eu son rôle à jouer, faisant l’entremetteur entre Lagardère et Bolloré. Même le fonds Amber semble valider l’ensemble.

En faisant supprimer la commandite qui le maintient en poste, Arnaud Lagardère accepte donc une transformation en société anonyme — on évoque un chèque entre 200 et 250 millions €, une fois de plus, pour que ce verrou cède. Il permettra tout à la fois de solder les dettes (164 millions € selon nos confrères, contractés auprès du Crédit Agricole), et dans le même temps, d’obtenir une plus importante participation dans le groupe — 7 % à l’heure actuelle. Or, la position avait été renouvelée en août 2020, pour une période de quatre années…

La fin d’une commandite que certains, parmi les actionnaires des maisons du groupe Hachette, jugeaient « parfaitement illégitime » au demeurant.

Lagardère sous haute surveillance

Si elle venait à cesser, alors cela impliquerait logiquement qu'Arnaud Lagardère soit alors dévissé de son piedestal, mais selon les négociations, il resterait en réalité au pouvoir jusqu’en 2026. Il prendrait alors le poste de PDG, quand les responsables des différentes filiales préserveraient leur position. Reste alors à définir le nouveau conseil d’administration — une décision qui n’est pas des moindres, puisqu’elle refléterait la place des actionnaires.

Vivendi dispose de 26 %, Amber de 20 %, le fonds d’investissement du Qatar est à 13. Enfin, Bernard Arnault à travers son groupe, dispose de 7 %, autant qu’Arnaud Lagardère, donc. Et s’il demeure PDG, ce dernier aura de plus sérieux comptes à rendre.

À cette heure, personne n’évoque le démantèlement du groupe — pas la fusion tant brandie par Arnaud Nourry entre Hachette Livre et Editis. Il en irait de même pour les autres branches, Retail et Médias. La question est de savoir jusqu’à quand ce ciment tiendra. Et là, on sait bien que chacun des nouveaux actionnaires a ses terrains de prédilection…

Avec cette question qui chez certains brûle désormais les lèvres : et si Vincent Bolloré décidait de revendre Editis, pour ne conserver que Hachette Livre ? Tant de problématiques d'intégration qui s'évanouiraient... Qui seraient les clients ? Quelques pièces de l'entreprise intéresseraient probablement de gros acteurs. Les spéculations n'ont pas fini d'agiter le Landerneau.

