Editis : An 2 de l'ère Vivendi

Un premier trimestre explosif, avec un chiffre d’affaires de 163 millions € qui « s’inscrit dans un contexte de marché porteur depuis janvier 2021 », indique Vivendi. Et le confinement de 2020 n’est pas seul responsable, assure le groupe : si l’on prend les données du 1er trimestre 2019, le CA « progresse de 20,1 % à taux de change et périmètre constants ».

Des auteurs comme Michel Bussi — dont le livre Rien ne t’efface réalise 52 % de vente de mieux que son précédent livre —, Marc Levy avec le tome 2 de sa série 9, ou encore Camille Kouchner au Seuil, dont la distribution est opérée par le groupe, ont contribué à la réussite de ce trimestre.

Un accord autour du PSE

Pourtant, l’entreprise a connu plusieurs salves de réorganisations, autant que quelques sueurs froides. « Le départ des catalogues Le Seuil/La Martinière a été présenté comme la perte d’un important client », indique une source syndicale. Et nécessairement, impliquait de revoir l’organisation de la diffusion-distribution. « Si l’on n’a pas obtenu de maintenir l’ensemble des postes, les équipes restent grandement préservées. »

Et du côté des mesures sociales, l’accord autour du Plan de Sauvegarde de l'Emploi signé au 1er avril entre la direction et les salariés d’Editis/Interforum est finalement plutôt satisfaisant. Il porte sur des mesures tant d’accompagnement que d’indemnisation pour les salariés, ayant également limité le nombre de départs. En tout, une quarantaine de personnes avec, dans le cas de Volumen, des départs contraints qui s’effectuent dans le cadre d’un appel au volontariat. Des sept suppressions de postes, on passe à cinq, avec le maintien d'équipes commerciales pérénnisées. De même pour l’ex-site de Ballainvilliers, qui retournera dans l’escarcelle de Média Participations, et qu’Editis déplace à Tigery. Seuls six postes devraient disparaître dans le cadre du PSE.

« En outre, l’évolution du projet qu’avait présenté la direction a fini par le rendre plus intéressant dans l’organisable cible. Les deux équipes Volumen, en 2022, compteront 12 personnes chacune, avec une nouvelle répartition des portefeuilles éditoriaux », nous précise-t-on. « D’un côté, les maisons du groupe sont intégrées aux canaux Volumen, de l’autre, les structures issues de la diffusion Seuil “historique”, comme CNRS ou Arlea seraient prolongées dans leur relation. L’intégration aboutira à des équipes identifiées et identifiables dans la diffusion Interforum ».

Penser les métiers et leur devenir

Malgré tout, les interrogations demeurent, communes à toute la profession : comment évoluera le métier de représentant en fonction des canaux de vente ? De même, quels sont les éléments de valeur ajoutée, tant économique que culturelle ? « Pour un groupe, quel qu’il soit, justifier d’avoir des structures de diffusions coûteuses interroge : en face, nous avons des librairies indépendantes qui assurent se débrouiller seules, ou de nouveaux opérateurs privés comme Edelweiss, qui tentent de se faire une place. » Mais sur ce point, Editis aurait tout à fait les moyens pour soit intégrer la structure à ses actifs, soit développer son propre outil de diffusion numérique, « les ressources existent pour ce faire », assure-t-on.

La directrice générale du groupe, Michèle Benbunan, avait posé les bases d’une redéfinition de l’entreprise, dans le cadre de la feuille de route qui la plaçait à la tête de l'entreprise. Le déménagement avenue de France, l’arrivée des salariés d’Ivry, le redéploiement de l’équipe dirigeante au sein d’Interforum… « Même si l’on a le sentiment que cette nouvelle génération ressemble fort à celle de l’Ancien Monde — qui en a formé une partie », grince un syndicaliste.

Reste que cet An 2 de l’ère Vivendi se profile avec des points d'interrogation stratégiques majeurs à ce jour : le dossier Hachette n’est pas des moindres. « Cela représente une croissance externe, qui posera de sérieuses questions, à la distribution, mais pas que. » Certains redoutent un tremblement de terre, légitimement, dans l’hypothèse où des maisons de Hachette Livre arriveraient chez Editis. « On l’ignore, mais ce que l’on n’ignore pas, c’est que la directrice générale en connaît les rouages. Brancher des tuyaux ne lui posera pas de réelles difficultés », assure un observateur.

Côté distribution, toujours, ce sont de sérieux investissements qui se profilent, tant sur le site de Malesherbes que pour Tigery. Un bâtiment qui répond d’ailleurs aux multiples normes, dont celles écologiques et qui semble faire l’unanimité. Evoqué, entre autres, le maintien en interne d’une plateforme d’office sur ce nouvel espace implique quelques menus travaux. « La direction a fait des choix tranchés, de manière intéressante, avec la volonté claire d’augmenter la performance industrielle de la distribution. » Certains parlent de « la volonté d’excellence » de la directrice générale, d’autres sont plus nuancés face à un discours volontariste.

Plusieurs négociations encore à régler

« Les atouts, autant que les points faibles, de Vivendi, sont connus : leur communication sur les résultats du premier trimestre est triomphale, mettant en exergue la complémentarité des métiers du groupe. » Et pour autant, tout ne se règle pas avec des chiffres.

L’avenir de la diffusion, la relation à la librairie, à repenser, ou redessiner, sont des points qui préoccupent. Parmi les multiples sujets qui demeurent en suspens, celui du projet de déménagement des salariés des établissements d’Interforum Ivry, hors salles de ventes, et de Volumen du site d’Ivry-sur-Seine, vers le siège actuel d’Editis, au 92 avenue de France (XIIIe, Paris).

Le projet d’Interforum est de parvenir à des économies de l’ordre de 1,2 million €, à réinvestir dans des process et des outils — notamment un plan de modernisation, tel que présenté en décembre 2020. C’est surtout un véritable projet d’entreprise souligne la direction, « celui de rassembler les équipes, d’améliorer la communication et la qualité du travail en commun, de créer un esprit de groupe ».

Des travaux d’aménagements sont prévus à compter du mois de juin 2021, pour une période de trois mois. Entre autres questions soulevées, celle du télétravail, dont le déploiement serait poursuivi, mais de manière partielle. À ce stade, les négociations sont toujours en cours.

Et dans le même temps, pour le groupe éditorial, le livre et la production demeurent des cœurs de métiers : « Dans l’accompagnement et la création de maisons, par exemple, le groupe manifeste des intentions fortes. Le Bruit du monde représente un signal intéressant : celui du pari d’une maison de création littéraire, susceptible de renforcer l'identité du groupe sur des secteurs où elle est insuffisamment récompensée. » L'actionnaire se demanderait pourquoi les prestigieux prix littéraires, français, comme internationaux, échappent encore à sa structure : à quand un Goncourt chez Belfond ? « L'ambition est là, bien plus que par le passé. »

Et en parallèle, la question de la salle de vente d’Ivry, dont l’avenir est toujours aussi flou. À date, la direction reconnaît avoir échoué à trouver une solution avant le terme de la consultation des CSE — l’avis du CSE central d’Interforum ayant été rendu le 13 avril. Cependant, elle nous réaffirme sa volonté de préserver une salle des ventes, dans une nouvelle configuration, en région parisienne et à trouver rapidement une solution. Sur ce point, la vigilance des syndicats reste forte.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0