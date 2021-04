Plus de lecteurs, plus de ventes : la reprise du livre italien

Les nouvelles sont plus qu'encourageantes : les ventes de livres papier au cours des huit premières semaines de 2021 ont augmenté de 25 % dans les canaux dits Trade (librairies, grande distribution, magasins en ligne). Le chiffre a été communiqué le 31 mars 2020 lors d'une rencontre avec les principaux représentants de l'édition italienne organisée par le Centre pour le livre et la lecture (Cepell) et intitulée Tourner la page.

Au cours de cet événement, a été présenté le Livre blanc sur la lecture et la consommation culturelle en Italie (2020-2021) (lien : Scarica il Libro bianco del Cepell e le slide dell’Ufficio studi AIE), une recherche réalisée par le Bureau d'études de l'Association des éditeurs italiens (AIE) à la demande du Centre pour le livre et la lecture.

L’augmentation du lectorat pendant la pandémie

Cette étude, lancée en mai 2020 et conclue en janvier 2021, traite des habitudes de consommation des lecteurs italiens pendant la pandémie. Voici les principaux résultats qui ont été communiqués. La lecture de livres papier a diminué dans la première partie de 2020 et s'est redressée à la fin de l'année. Les lecteurs – sur une population âgée de 15 à 74 ans – en octobre 2019 étaient de 24,9 millions, en mai 2020 de 24 millions (en baisse de 3,6 %), et, en octobre 2020, à nouveau de 24,9 millions (+3,8 %).

Nous pouvons constater que, si l’on prend en compte aussi les livres numériques et les livres audio, en 2020, la lecture a augmenté : en octobre 2019, les lecteurs étaient de 26,3 millions, en mai 2020 de 26,2 millions et en octobre 2020 de 27,6 millions. Les personnes qui lisent également ou uniquement des livres numériques ont augmenté de 20 à 32 %, ce qui dénote un essor du numérique.

En effet en 2019, les livres numériques et les livres audio représentaient 5,3 % du marché, tandis qu’en 2020 ils représentent 7,4 %. On souligne enfin également le développement du prêt numérique en bibliothèque : +250 % lors du premier confinement, +103 % en décembre 2020.

Un modèle de soutien à l’industrie du livre

Enfin, voici un rappel des financements du gouvernement pendant la pandémie au secteur du livre : 180 millions € pour le bonus pour les jeunes qui ont la majorité en 2020, le 18app, 16 millions pour la Carte Culture, une aide aux familles en difficulté, 30 millions de fonds pour l'achat des bibliothèques aux librairies locales, 10 millions d'aides aux petits éditeurs, 12 millions d’aides aux éditeurs de beaux livres et du secteur touristique, 10 millions de crédits d'impôt aux librairies, 5 millions aux traducteurs. Un plan global d’aides qui a, d’après le président de l’AIE Ricardo Franco Levi, fait de l’Italie un modèle en Europe.

Vers une nouvelle loi pour la lecture

Le ministre de la Culture Dario Franceschini est également intervenu en direct sur la page Facebook et le site web de Cepell – où il est possible de visionner l’intégralité de la présentation. Il a parlé d'une « phase expérimentale comme dans l'après-guerre », pour voir quelles seront les conséquences à long terme de la pandémie dans le secteur de l'édition.

Il a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir le secteur du livre et a annoncé une nouvelle loi pour l'industrie du livre : « Je crois que les données sur la croissance des ventes de livres ne sont pas épisodiques, mais structurelles (...). Nous continuerons à soutenir le livre avec des ressources importantes et des interventions concrètes (...). Enfin, nous avons déjà mis en place un processus au ministère pour écrire avant la fin de la législature une loi, qui intègre celles déjà approuvées et en vigueur, pour aider l'industrie du livre dans toutes ses parties (producteurs, distributeurs...), exactement comme cela se passe déjà avec le cinéma ».

La résistance du livre italien

À la réunion, ont aussi participé le directeur du Cepell Angelo Piero Cappello, le président du Cepell Marino Sinibaldi, le président de l'Association des éditeurs italiens Ricardo Franco Levi, le rédacteur du Livre blanc Giovanni Peresson (Bureau d'études de l'AIE) et la responsable du Parti démocrate au sein de la Commission « Culture, science et éducation » de la Chambre des députés Flavia Piccoli Nardelli, auteure de la « loi sur le livre » entrée en vigueur il y a un an (loi 15 du 13 février 2020). Une loi qui avait fixé les limites des rabais possibles à 5 % du prix indiqué, favorisant les librairies indépendantes et non les grands distributeurs.

Selon Sinibaldi, la pandémie a entraîné une « restructuration de toute la consommation culturelle » : la « découverte du numérique » et l'étroite « collaboration de toutes les parties de l’industrie du livre » ont permis une « résistance du monde du livre ».

À travers cette recherche, Giovanni Peresson tente d'expliquer cette résistance et identifie quelques facteurs principaux comme la réorganisation de la production des maisons vers le numérique (avec +9 % de livres numériques publiés contre -9 % de livres imprimés en décembre 2020) et la capacité des éditeurs à remodeler leur plan éditorial. En outre, les plates-formes d'échange de droits, créées dans le but de permettre la vente de droits également à distance, ont été importantes pour surmonter la suppression de nombreuses foires du livre.

Des points critiques à résoudre

Toutefois, la recherche met également en évidence certains points critiques qui subsistent : l'indice de lecture de l’Italie est le plus bas parmi les principaux pays européens (il s'élève actuellement à 61 %, tandis que celui de la Grande-Bretagne est de 86 %, celui de la France de 92 %, celui de l'Allemagne de 69 %, celui de l'Espagne de 68 %). De plus, plus de la moitié des personnes qui lisent sont de faibles lecteurs occasionnels.

Le paysage éditorial italien est composé principalement de petites maisons d'édition, des entreprises d'une grande vitalité, mais dont la faiblesse financière rend plus difficile la concurrence dans un marché de plus en plus global. Les librairies sont également mal réparties dans le pays ; de plus, elles sont souvent petites et ne disposent pas d'un commerce électronique fiable.

La lecture, véritable “question nationale”

Une autre difficulté majeure est celle rappelée par le président Ricardo Franco Levi, qui souligne comment « la grande question nationale est celle de la lecture, en particulier la grande fracture entre le nord et le sud du pays ». Le livre semble être aujourd'hui un bien culturel répandu et à la portée de tous, mais il faut se demander si « à travers Internet, le livre est devenu un objet à la portée des Italiens », si la révolution numérique a vraiment conduit à une « augmentation du nombre de lecteurs ».

Les solutions envisagées sont certainement la création d'une loi sur le livre, particulièrement appréciée par les librairies et les éditeurs, tout comme le soutien à la demande ; d’autres propositions comme des campagnes de communication sont surtout appréciées par les bibliothèques, qui demandent également de meilleures infrastructures.

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0