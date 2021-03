Le Bonus Culture renouvelé en Italie et apprécié par Stephen King

Les jeunes nés en 2002 – qui sont donc majeurs depuis 2020 – pourront à partir du 1er avril 2021 s'inscrire sur le site www.18app.italia.it pour obtenir le Bonus Culture, une contribution de 500 euros à dépenser avant le 28 février 2022 pour des livres, de la musique et d’autres activités culturelles comme aller au cinéma, au théâtre, dans des musées, des monuments et des parcs, ou encore participer à des événements culturels, des cours de musique, de théâtre ou de langues étrangères, acheter des produits audiovisuels et, à partir de cette année, également des abonnements à des journaux.

Les conditions d'accès au 18app sont la résidence en Italie, la possession d'un permis de séjour valide, la majorité en 2020 et la possession de l'identité numérique SPID.

Les louanges à l'initiative du ministère de la Culture sont arrivées de l’Amérique : Stephen King, que le ministre de la Culture Dario Franceschini remercie, a ainsi tweeté : « A culture bonus! Now there, ladies and gentlemen, boys and girls, is a CIVILIZED IDEA ! »

Crédit photo : Stephen King