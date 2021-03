Du 17 au 19 août 2021, un congrès de l'IFLA entièrement virtuel

« Rejoignez-nous pour notre tout premier congrès virtuel, afin de vivre un événement ouvert et accessible à travers les continents, les fuseaux horaires et pour tous les secteurs de l'information », annonce la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques dans un communiqué.

Le rendez-vous est donné en ligne, du 17 au 19 août, pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire. « Le monde a considérablement changé. Participez aux conversations à propos des innovations en matière de bibliothèques et d'information : découvrez, discutez, présentez, provoquez et apportez des solutions, aux côtés de vos collègues, et contribuez au changement et au progrès dans le secteur », indique l'organisation.

Conférences, ateliers et autres tables rondes seront au programme de cet événement international, dont l'organisation est assumée par le comité national néerlandais de l'IFLA.

Les inscriptions seront obligatoires pour participer : l'ouverture de celles-ci est prévue pour mai prochain.

Photographie : congrès annuel de l'IFLA, en 2014, à Lyon (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)