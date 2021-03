Tradition et innovation, rendez-vous des bibliothèques québécoises

L’Association des bibliothèques publiques du Québec est la principale association regroupant les bibliothèques publiques québécoises. Au total, elle compte 181 municipalités et corporations membres, pour un total de plus de 319 bibliothèques.

Animé par Maxime D.-Pomerleau, ce sixième Rendez-vous sera l’occasion de faire le pont entre les services traditionnels et des projets novateurs qui orientent les pratiques des bibliothécaires. L’avènement des bibliothèques de nouvelle génération favorise l’émergence d’espaces, d’orientations et de technologies qui ont un impact direct sur la qualité des services.

Au cours des trois matinées de formation, des conférenciers locaux, nationaux et internationaux partageront généreusement leurs expériences de renouvellement et de réappropriation des services traditionnels dans leur milieu respectif. Il sera notamment question de recommandation de lecture, d’intégration de nouvelles technologies dans l’aménagement des bibliothèques et de collaborations improbables.

Les conférences d’ouverture seront prononcées par Émilie Perreault, animatrice, autrice et chroniqueuse culturelle, Becky Siegel Spratford, spécialiste de l’aide aux lecteurs, de l’Illinois (États-Unis), ainsi que François Lagarde, vice-président, Communications et engagement collectif à la Fondation Lucie et André Chagnon.

Le site web de l’événement est disponible pour consulter le programme détaillé ou pour s'inscrire. Il est à noter que tous les élus et employés d’une municipalité membre de l’ABPQ bénéficient d’une tarification préférentielle.

Cette année, ce sont près de 450 participants qui sont attendus. Dirigeants municipaux, directeurs de bibliothèques, bibliothécaires, techniciens de la documentation, animateurs, représentants des ministères, chercheurs et étudiants participeront à cet événement de formation qui leur permettra de développer leurs compétences pour mieux servir les adhérents au quotidien.

crédit photo : bibliothèque Guy Belisle (Saint-Eustache), ABPQ