Le pacte d'éditeurs en faveur d'engagements éthiques et durables

« Conscient de l’empreinte environnementale de l’activité d’édition de livres, le Syndicat national de l’édition mène depuis plusieurs années, notamment via la Commission environnement créée en 2011, de nombreuses actions de sensibilisation auprès de ses adhérents, pour une meilleure prise en compte du développement durable dans leurs activités », indique le SNE.

Et d’assurer que cette signature apposée engage le syndicat dans la continuité des actions de sensibilisation auprès des adhérents. Tous les éditeurs français sont d’ailleurs invités à signer également ce document et à « prendre des mesures concrètes ».

Le détail des objectifs de développement durable, pour l’édition de livres, est présenté à cette adresse. On peut également retrouver l’ensemble des échanges durant Francfort dans la vidéo qui suit.

La suite provient de la communication officielle du SNE :

Source de savoir et de connaissance, elle joue un rôle essentiel dans la construction de la société de demain et de la diffusion des idées. En outre, dans une époque marquée par le phénomène des fake news, l’importance de l’action des éditeurs est visible dans tous les domaines, et particulièrement dans le celui de l’éducation, notamment avec les livres de jeunesse ou les manuels scolaires et universitaires, qui permettent d’accéder à un contenu de qualité et vérifié. Plus spécifiquement, en utilisant très majoritairement du papier issu de forêts durablement gérées (95% des achats), en recyclant 100% de son pilon, en développant une politique active en faveur de l’adaptation et de l’accessibilité des ouvrages aux personnes atteintes de handicap (notamment visuel), les éditeurs français sont nombreux à adopter au sein de leurs maisons et à l’échelle collective des pratiques concrètes de plus en plus écoresponsables.

Le Pacte des éditeurs de l’ONU s’inscrit dans la continuité des objectifs de développement durable de l’ONU. Il a pour objectif de donner un cadre pratique aux maisons d’édition, par le biais de 10 actions concrètes à mener.

En signant aujourd’hui ce pacte, le SNE s’engage principalement autour des actions suivantes :

• Poursuivre les efforts de sensibilisation aux politiques de développement durable auprès de ses adhérents et plus largement de tous les acteurs de l’édition de livres ;

• Coopérer en France et à l’international avec les autres signataires de ce pacte, afin de mettre en place des projets qui feront progresser les ODD dans le secteur de l’édition ;

• Rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des ODD dans le domaine du livre et de l’édition, sur l’ensemble de ses outils de communication, et notamment sur son site web et son rapport d’activité annuel.

Une chargée de mission, Karen Politis Boublil, chargée de l’animation de la commission Environnement et fabrication, est désignée au sein du SNE, pour coordonner les actions du SNE en matière de développement durable et en assurer le suivi.

Tous les éditeurs et associations d’édition peuvent signer le pacte en ligne, et communiquer sur les réseaux sociaux le mot-dièse #SDGPublishersCompactOfficial.

Par la signature de ce pacte aujourd’hui et demain par l’élaboration d’une charte de développement durable, le Syndicat national de l’édition s’engage en faveur d’une édition durable et équitable. Il souhaite agir en collaboration étroite avec l’ensemble des acteurs de la chaîne du livre, tous concernés par ces enjeux, pour une meilleure prise en compte du développement durable dans l’industrie du livre et construire une stratégie mêlant respect, responsabilité et innovation.

Crédit photo : geralt CC 0