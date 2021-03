Un incendie accidentel ravage les stocks d'un éditeur belge

Suite à sa prestation lors de la cérémonie d’investiture de Joe Biden, Amanda Gorman est sortie de l’anonymat, pour rayonner mondialement. Et la jeune poétesse américaine profite de son succès pour mener un combat pour l’égalité, et la fin des discriminations. Elle raconte en effet une anecdote, tristement banale, assure-t-elle, dans les relations entre les forces de l’ordre et les populations afro-américaines. Et plus largement d’ailleurs.