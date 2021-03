De la chasse au trésor au flash mob, les initiatives dantesques pour le Dantedì

Une chasse au trésor virtuelle qui met Dante à l’honneur

Dante n’a pas seulement beaucoup voyagé en Enfer et au Paradis, mais aussi sur terre. De Rome à Pise, de Trévise à Padoue, de Vérone à Ravenne, après son exil de Florence, le poète s’est beaucoup déplacé, touchant de nombreux endroits différents dans ses pérégrinations.

La chasse au trésor virtuelle, créée par Play the City et Elesta Art Travel, mène à l’exploration de 18 lieux dantesques. Ces lieux sont visitables depuis son propre canapé, connecté avec les autres membres de son équipe et en compétition avec d’autres équipes dispersées un peu partout. Pour avancer dans le parcours il faut résoudre des énigmes et suivre des indices, qui ont un rapport avec la Divine Comédie.

Cette formule a déjà été testée avec succès ces derniers mois, à l’occasion du déroulement de Play the World, la première chasse au trésor virtuelle organisée il y a quelques mois par Play the City et Elesta Art Travel, qui a réuni pour sa première édition plus de 400 participants.

Dante résonne dans les villes italiennes

À l’occasion du « Dantedì », célébré le 25 mars, et pendant tout le mois de mars, dans de nombreuses villes italiennes seront clamés des vers de la Divine Comédie avec la voix de l’écrivain italien Vittorio Sermonti. Il s’agit d’une sorte de flash mob qui a été lancé par Emons Libri & audiolibri. Cette maison d’édition spécialisée dans les livres audio compte dans son catalogue La Divine Comédie racontée et lue par Vittorio Sermonti.

Carla Florentino, directrice éditoriale d’Emons, explique à l’agence de presse Ansa cette initiative : « Dante est l’auteur le plus important de notre pays, le célébrer est un grand plaisir ainsi qu’un devoir. L’Italie célébrera le grand poète florentin pendant toute l’année et Emons a également voulu le célébrer, à sa manière : par l’écoute. Nous avons l’honneur d’avoir dans notre catalogue La Divine Comédie, enrichie par la lecture et le commentaire de Vittorio Sermonti, et nous avons estimé qu’il était de notre devoir de la rendre accessible au plus grand nombre d’auditeurs possible. Comme les limitations causées par la pandémie ne nous permettent pas d’organiser les événements habituels, nous avons choisi d’amener Dante dans des lieux inhabituels pour la littérature, tels que les centres commerciaux et les transports publics, ainsi que dans les bibliothèques de tout le pays, lieu fondamental pour la promotion de la lecture et avant-postes culturels. »

En effet dans plusieurs villes d’Italie des extraits de la Divine Comédie seront donc diffusés sous des formes différentes : à Rome et à Brescia, par exemple, à partir des haut-parleurs du métro, dans les trains et sur les quais. À Padoue dans les centres commerciaux, les supermarchés et les magasins qui adhèrent au projet, des radios diffuseront des extraits du livre audio. L’Ataf — agence des transports de Florence — participe aussi à l’initiative. 31 bibliothèques de toute l’Italie, du Piémont à la Calabre ont également adhéré au projet, en diffusant quelques extraits de la Comédie par le biais de haut-parleurs, dans les entrées ou dans toutes les salles.

Une page Facebook pour le Dante français

Enfin, l’Ambassade d’Italie en France a annoncé la mise en ligne d’une page Facebook qui rassemblera tous les événements, virtuels ou en présentiel, organisés par les institutions italiennes en France pour célébrer le 700e anniversaire de la mort de Dante Alighieri.

Les initiatives sont réalisées en collaboration avec les instituts culturels italiens de Lyon, Marseille, Paris et Strasbourg et avec les consulats généraux de Lyon, Marseille, Metz, Nice et Paris.

