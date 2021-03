Les Tuniques bleues : Kris fera charger Blutch et Chesterfield

Les fans des Tuniques bleues, lecteurs du Journal Spirou auront l’occasion de découvrir ce tome 64, le dernier scénarisé par Raoul Cauvin, Où est donc Arabesque ?, dans le journal du 5 mai au 16 juin. Il paraîtra en album le 1er octobre.

CAUVIN: un dernier tome pour les Tuniques bleues

Désormais, Willy Lambil prend les rênes de la série et, en concertation avec les Éditions Dupuis, décidera album après album du scénario qu’il souhaite mettre en dessin. Pour le tome 66, il a d’ores et déjà choisi l’histoire de Kris intitulée Irish Melody et pour laquelle il est actuellement attelé à sa table à dessin.

Cet épisode relate l’intervention des Irlandais qui ont intégré l’armée américaine durant la Guerre de Sécession. Ces Irlandais se retrouvant dans chacun des camps adverses, il a pu arriver que des frères se combattent. Le tome 66 des Tuniques bleues, signé Lambil et Kris mettra en scène un de ces épisodes fratricides.

Kris se souvient de sa rencontre avec les soldats de l'Union : « Mon tout premier album des Tuniques bleues, “L’or du Québec”, est lié à ma première sortie, seul en ville, à prendre le bus par mes propres moyens pour me rendre à la librairie. J’ai dévoré cet album qui est un des meilleurs selon moi. La nuit suivante, j’ai rêvé qu’on m’offrait une vingtaine d’albums inédits des Tuniques bleues. C’était un plaisir sans nom. »

Et d'ajouter : « Je me suis réveillé en croyant presque que ces albums existaient et me souviens encore aujourd’hui de leurs couvertures et leurs titres que mon imaginaire avait inventés. Ces albums dont ma mémoire garde la trace, on me donne aujourd’hui l’opportunité de les rendre réels en signant cette histoire pour Willy Lambil. Si on m’avait dit ça à l’époque ! »

BD: Les Tuniques bleues se jouent des chiffres

Pour rappel, le tome 65 a été publié avant le tome 64.