Trigger warning en littérature : du danger d'avertir du danger

Trigger warning : de quoi parle-t-on ?

Une des traductions françaises de trigger warning propose un néologisme intéressant : le « traumavertissement ».

La pratique consiste à avertir (to warn) le lecteur de l’existence de passages contenant des actions ou propos pouvant déclencher (to trigger) une souffrance émotionnelle et réactiver un possible traumatisme. Citons les coupables les plus évidents : les descriptions de violences physiques ou verbales (agressions, viols, racisme, homophobie, etc…) et les représentations de troubles psychologiques (troubles alimentaires, dépression, tendances suicidaires, etc.…).

Il me semble important de préciser à ce stade que mon opposition au trigger warning est bien sûr restreinte à son utilisation à l’usage d’un public adolescent et adulte. Un éditeur d’ouvrages pour enfants est contraint par la loi de garantir un contenu approprié au jeune âge de ses lecteurs, et c’est la moindre des choses.

Exemples réels (liste non exhaustive) de trigger warning :

Page xx : consommation d’alcool Page xx : consommation de drogues Page xx : transphobie : personne non binaire mégenrée Page xx : transphopie : personne trans deadnamée Page xx : agression verbale lesbophobe Page xx : cissexisme Page xx : islamophobie et antisémitisme Page xx : agression sexuelle Page xx : bagarre violente Page xx : bullying Page xx : grossophobie Page xx : crise d’angoisse Page xx : anorexie Page xx : accident de voiture

Etc…

Au commencement...

Le trigger warning, importé des États-Unis, est souvent lié aux associations féministes et LGBTQIA+. S’il est vrai que ces associations l’ajoutent fréquemment à leurs revendications, il me semble plus pertinent de l’envisager comme une conséquence du concept de safe space (espace sécurisé). Un safe space est un environnement physique ou moral au sein duquel une personne se sentant marginalisée n’a pas peur de subir des regards ou des attitudes hostiles.

Le concept de safe space trouve aussi son origine dans les milieux activistes LGBT des années 60, mais je pense que cette notion s’est depuis tellement généralisée qu’elle dit quelque chose de toute une génération, d’un état d’esprit global dépassant largement le groupe qui lui a donné naissance.

Quitte à partager mes intuitions, j’avancerais que les concepts de trigger warnings et de safe spaces sont indissociables des nouvelles pratiques sociales numériques. Il me semble que le safe space est à la sensibilité, ce que l’echo chamber* (chambre d’écho) est à l’esprit critique.

Pourquoi cette introduction un peu didactique ? Parce qu’il serait malhonnête de parler de ces sujets dans le monde de l’édition en faisant comme s’ils n’étaient pas ultra-politisés.

La critique généralisée des républicains américains à l’égard de la génération des milléniaux consiste à se moquer de leur « susceptibilité » et de leur « fragilité », d’où les sobriquets de snowflakes (flocons de neige), thin-skinned (à la sensibilité exacerbée), emotional hephomiliacs (hémophiles émotionnels). Bienvenue sur Fox News.

Signe des temps, le débat s’est polarisé au point que tout individu se réclamant d’une pensée progressiste remettant en cause les notions dont on parle ici se voit immédiatement traité de réac.

Je ne veux pas transformer cet article en exposé, mais deux autres pistes de réflexion me semblent intéressantes à évoquer. La première est que de nombreux psychologues spécialistes du TSPT (Trouble de Stress Post-Traumatique) sont très critiques sur les dégâts des stratégies d’évitement dans le parcours thérapeutique des victimes. La deuxième est que cette soif d’avertissements peut nous interroger sur la part croissante des décisions prises par des personnes physiques ou morales au nom de la vertu quand elles ont en fait plus à voir avec la préservation à court terme de leurs intérêts économiques et la gestion de leur image.

La fonction de la fiction

Je ne suis bien sûr pas la personne la plus compétente pour faire une leçon sur le sujet. Le débat est partout, il est majeur, complexe. Mais avant de revenir à l’édition, et dans le souci d’assumer toutes mes positions, je partage tout de même les deux interrogations que cela m’inspire :

1/« Que nous disent ces jeunes réclamant à cor et à cri d’être protégés du monde réel ? »

2/« Que ne nous taisent leurs détracteurs plus âgés quand ils méprisent les jeunes en les taxant de “fragiles” en oubliant qu’ils sont supposés les avoir élevés ? »

Et la chaîne du livre dans tout ça ? D’abord, sachez que j’ai rencontré plusieurs jeunes libraires et bibliothécaires qui souscrivent au trigger warning. Je ne vous étonnerai pas en affirmant que je parle de professionnels charmants, intelligents et bien intentionnés.

Pourtant, il y a là une cause qui devrait nous fédérer au-delà de nos désaccords politiques, parce que le sujet dont on ne parle pas assez, il me semble, c’est la fonction de la fiction.

Ce serait le bon moment de rouvrir le « dossier mimesis » chez Platon et Aristote, mais, si cela me paraît particulièrement pertinent par rapport à notre thème, je laisse cette mission à un prof de philo parmi les lecteurs d’Actualitté.

Partons du principe que vous croyez que la fiction a un sens, une valeur pédagogique, une beauté propre. Partons du principe que vous êtes d’accord avec Emmanuel Carrère pour dire que le roman nous offre une sortie du temps et nous permet de vivre d’autres vies que la nôtre.

Si les listes de trigger warning se résumaient à : « attention baston et/ou orgie à la page XX », on pourrait lever un sourcil et penser qu’il existe des prescripteurs qualifiés appelés libraires et bibliothécaires et qu’ils ne doivent pas être remplacés par des algorithmes, des robots et des listes de T.G.

On pourrait sourire en imaginant les listes de T.G. préfaçant les Contes de la folie ordinaires, Orange Mécanique ou American psycho, et qui feraient presque la même taille que les ouvrages.

On pourrait surtout s’étonner que des adultes aient besoin d’être avertis de la présence d’idées ou descriptions dangereuses quand des siècles de culture de l’écrit nous hurlent : « Hé, mon têtard, c’est exactement comme ça qu’on grandit, en s’exposant à des idées dangereuses, sors de ta flaque, le monde est vaste et rempli de prodiges. »

Si l’on nous ramène au public adolescent, on pourrait rappeler que c’est justement un âge où l’on cherche la transgression et les sensations fortes et qu’on a plus de chance d’accrocher à la littérature avec Bukowski, Burgess et Easton Ellis qu’avec des couillonnades à jaquettes « trop mignonnes » dans lesquelles la seule chose choquante est la compétition entre la mièvrerie et la pauvreté du langage.

Mais le plus dangereux n’est pas là : « Page xx : agression verbale lesbophobe » !

Comprenons bien tous ensemble qu’il s’agit d’avertir un lecteur que, dans une œuvre de fiction, un personnage négatif va exprimer des propos négatifs. Avertissement : le méchant ne dit pas des choses gentilles, c’est même souvent à cela qu’on le reconnaît.

Si cela vous fait marrer, je vous encourage à rechercher les nombreux exemples d’Américains qui ont perdu leur job pour avoir prononcé un mot « offensant » dans le but de prouver le racisme d’un texte dans lequel il figurait.

Les deux sujets sont intriqués parce que se dessine une pensée pas si nouvelle et qui devrait nous alerter. Un lecteur qui n’évoluerait qu’au sein d’une fiction safe ne me semble pas très éloigné d’un membre d’une secte ou d’un croyant radicalisé. Quand tous les gens qui veillent à votre tranquillité vous privent d’être exposé à une pensée contradictoire, c’est généralement le trigger que vous traînez en assez mauvaise compagnie.

Précisément pour cette raison, je trouve que les « conservateurs » jouent un jeu hypocrite et très dangereux en mettant tout sur le dos des LGBTQIA+, des intersectionnels, des anticapitalistes, bref des wokes. Il me semble que c’est même la plus grosse arnaque de notre époque. Partout dans le monde, les « gauches » se déchirent et les « droites » comptent les points quand ce ne sont pas les nouveaux militants.

Les diaboliques

D’où vient le mal ? Je pense que les algorithmes favorisant les biais de confirmation* sur lesquels sont construits Google, Facebook et autres narcotrafiquants d’opinion sont les véritables prédateurs de notre idéal civilisationnel. Écoutez ceux qui les développent, ils sont les premiers à nous expliquer que leur marketing consiste à nous laisser nous auto-radicaliser.

Ce sont eux qui nous veulent fragiles, catégorisés, esclaves de pensées simples. Et eux, les trigger warning, ils connaissent depuis longtemps, ils appellent ça les « conditions d’usage ».

C’est pour cela que je me permets de m’adresser à mes confrères de la chaîne du livre et plus particulièrement aux jeunes qui ne sont pas d’accord avec moi.

La littérature est un lieu de tumulte, de doutes, de grands bouleversements. Les coups qu’on y prend ne nous mettent pas à terre, mais nous dessillent les yeux. Aspirons à nous confronter à cette violence parce qu’elle est supposée nous botter le cul et nous décrotter de nos certitudes. Et quand nous sommes enfin choqués ? Remercions.

Dans l’histoire de la littérature, la pensée « progressiste » a avancé en abrasant, page après page, nos cerveaux encrassés de préjugés. Et nous voudrions avertir ? Atténuer ? Éviter l’émotion déplaisante ? Ce protocole existe déjà : il dessine les contours d’un divertissement consensuel. C’est le cahier des charges de toute émission de télé à une heure de grande écoute.

Confiez les trigger warnings aux éditeurs et ils en feront des « points forts » dans les PowerPoint de leurs réunions de représentants. Un peu plus d’édition se légitimant par « les attentes du public »… tout ce qu’on aime, n’est-ce pas ?

Pour conclure, la question que je pose (en m’excusant d’avoir été si long) est la suivante : si dans la fiction, on ne laisse plus au diable une chance de nous séduire, est-ce qu’on ne devient pas un peu des bêtes dans la réalité ?

crédit illustrations : Cdd20, CC 0 ; Ramdlon CC 0