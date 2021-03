Après la série Netflix, une comédie musicale pour Le Jeu de la dame

Le Jeu de la dame, la mini-série la plus regardée de la plateforme Netflix, sera prochainement chantée et jouée à Broadway, après l'achat des droits d'exploitation du livre de Walter Tevis par la société Level Forward, spécialisée dans ce type de productions.

« Le public apprécie d'ores et déjà les femmes fortes et enthousiastes du récit, qui portent et soutiennent le parcours et le triomphe ultime de Beth Harmon. Cette histoire est un signal fort pour nos luttes contemporaines, à la recherche de plus d'égalité, et nous sommes impatients de mener ce projet à son terme », ont indiqué Adrienne Becker, PDG de Level Forward, et la productrice Julia Dunetz.

Le roman de Walter Tevis, paru en version originale en 1983 sous le titre The Queen's Gambit, est à l'origine de la série évènement sur Netflix, avec un succès phénoménal (et inattendu). Elle fut n° 1 des vues, d'après les estimations de Netflix, dans 63 pays. Et aux États-Unis, la série a propulsé le roman en 3e position des meilleures ventes du New York Times...

En France, le roman vient de bénéficier d'une nouvelle traduction, de Jacques Mailhos.