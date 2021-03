La complainte de Superman, un poème inédit de Nabokov

Développé en 1933 par Jerry Siegel et Joe Schuster, Superman ne fera ses premiers pas dans Detective Comics qu’en avril 1938. Ainsi, migrant autant que Nabokov, le rescapé de Krypton était arrivé sur le sol des États-Unis deux ans seulement avant l'écrivain. Entre 40 et 43, Nabokov fit des pieds et des maisons pour tenter de préserver sa carrière d’écrivain. Plusieurs ouvrages commencés, mais aucun projet n’aboutit.

Il s’orienta alors vers des critiques et des essais pour des journaux et des magazines, ainsi que des conférences à l’université… Il travailla sur Gogol, traduisit Pouchkine et d’autres, et durant cette période, produisit en russe des textes poétiques, ainsi qu’en anglais.

ÉDITION: Nabokov en Pléiade, la suite

Pourtant, cette activité ne lui ouvrit pas les portes escomptées. Finalement, sa carrière d’auteur sur le territoire américain reflétait étrangement celle en Europe : placer des textes, poèmes et critiques, dans des publications d’émigrés russes.

Pourtant, raconte le TLS, il rédigea pour l’éditeur du New Yorker, responsable des poèmes, un texte contenant des allusions à Hamlet, tout en accompagnant son texte de mille précautions. Son anglais était abominable, et le texte démontrerait certainement sa « détresse des plus horribles à manier une langue nouvelle ». Pour autant, il n’hésitait pas à demander quelques revenus pour son poème, par respect pour son passé russe et ses « souffrances actuelles ».

Le poème fut refusé : Charles Pearce, alors rédacteur en chef de la section poésie, lui répondit que les lecteurs pourraient ne pas comprendre le fond du texte. À cet instant, il est totalement inimaginable pour l’homme de comprendre que Nabokov sera un pilier de la littérature mondiale, et que, par son refus, il met un terme au tout premier poème concernant Superman.

USA: Superman, de nouveau face au Klu Klux Klan, en 2020

Le chercheur Andrei Babikoc a pourtant retrouvé ce texte, publié dans le supplément littéraire du Times cette semaine. Nabokov, dont le fils adorait les comics, prend donc la voix de l’Homme d’acier, imaginant Superman, au bras de Lois, se promenant dans un parc. Le Kryptonien, écrit Nabokov, est d’ailleurs obligé de porter des lunettes, sans quoi son super-regard mettrait à nu les organes palpitants de sa compagne…

Un Superman transi, amoureux, et pourtant écartelé : un impossible mariage avec cette femme, de même que tout rapport sexuel – exprimé sous une forme délicieuse « d’explosion d’amour » (« blast of love ») tuerait l’épouse. Quant à penser à un enfant, quand bien même le corps de l’humaine résisterait aux étreintes, cela reviendrait à donner vie à un monstre.

What monstrous babe, knocking the surgeon down, / would waddle out into the awestruck town? Quel monstrueux bébé, assommant le chirurgien/se dandinerait dans une ville émerveillée ?

Manifestement, l’inspiration est venue du numéro 16 de Superman, où Clark Kent, l’alter ego de Superman, et Lois Lane, se promènent dans un parc. Et contemplent une statue de Superman. D’ailleurs, on retrouve l’exclamation de Lois à la fin du poème de Nabokov.

Mais c’est toute l’impuissance du héros qui est alors exprimée dans le texte de Nabokov :

no matter where I fly, / red-cloaked, bluehosed, across the yellow sky, / I feel no thrill’ qu’importe où je vole/vêtu de rouge, allongé dans l’azur, à travers un ciel jaune/je ne ressens aucun frisson.

Preuve que l’on peut être éminemment extraterrestre, et profondément humain…