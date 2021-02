Après le succès du premier, Mary L. Trump publie un autre livre sur son oncle

Avec près d'un million d'exemplaires vendus le jour de sa parution, le livre de Mary L. Trump consacré à son oncle et publié par Simon & Schuster avait marqué l'année 2020, qui avait vu plusieurs ouvrages consacrés à Donald Trump remettre en perspective son mandat.

Un an seulement après ce titre, Mary L. Trump a trouvé matière à un autre ouvrage, qui s'éloigne un peu de Donald Trump tout en proposant une nouvelle lecture de son mandat à la tête des États-Unis. The Reckoning : America’s Trauma and Finding a Way to Heal présente ainsi les décisions de Trump et de son administration comme « corrompues et immorales ».

« Pendant quatre ans, Donald Trump a créé une série de traumatismes au peuple américain, ciblant toute personne qu’il considérait comme “l’autre”, comme un ennemi. Les femmes ont été écartées et ridiculisées, les malades ont été rejetés comme faibles et indignes de recevoir une quelconque aide, les migrants et les minorités ont été diabolisés et discriminés, et le profit a été élevé au-dessus de tout », explique par ailleurs Mary L. Trump.

L'autrice indique que Trump a fait des États-Unis « une version à l'échelle d'un pays de ma famille dysfonctionnelle », celle-la même qu'elle décrivait dans Too Much and Never Enough. En France, le livre avait été publié par Albin Michel dans une traduction de Valérie Le Plouhinec et Julie Sibony, sous le titre Trop et jamais assez.

Robert Trump, plus jeune frère de Donald, avait tenté de faire interdire la parution du livre par la justice américaine, sans succès. Mary L. Trump elle-même a porté plainte contre Donald Trump, Robert Trump et Maryanne Trump Barry, les accusant d'avoir détourné une partie de son héritage, une accusation que Donald Trump a qualifiée de « théorie du complot ».

Photographie : Trump White House Archived, domaine public