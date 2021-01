Saqqara dévoile de nouveaux trésors de l'Ancienne Égypte

Durant la XIXe dynastie du Nouvel Empire (-1296/-1186), l’importance du culte voué au roi Téti — fondateur de la VIe dynastie (de -2374 à -2140) — s’éclaire d’un jour nouveau. En novembre 2020, les scientifiques réunis à Saqqarah avaient déjà mis la main sur une collection d’une centaine de cercueils intacts de la XXVIe dynastie. Une quarantaine de statues de bois de la déesse Ptah-Soker était extraite des sables, accompagnée de plusieurs masques funéraires.

Rappelons que sur l’un des sarcophages, un texte antérieur de 4000 ans au Livre de Morts, le plus ancien document sur la civilisation égyptienne, faisait déjà rêver les chercheurs.

La nécropole de Saqqarah fut bâtie non loin de la pyramide du roi Teti, fondateur de la VIe dynastie de l’Ancien Empire. Or, un renouveau du culte à sa personne s’est propagé durant les XVIIIe et XIXe dynasties, permet d’affirmer les récentes découvertes. Des citoyens se firent en effet enterrer autour de la pyramide royale, laissant entendre une volonté de proximité avec le mort.

Des splendeurs venues du fond des âges

Mais la mission a fait plus fort encore : découvrir le temple funéraire de la reine Nearit, épouse de Teti, dans son intégralité. Adjacents, elle a trouvé trois entrepôts de brique crue, rattachés au côté sud-est du temple, qui servirent à stocker des provisions, des offrandes ainsi que les outils servant au personnel.

Désormais, ce sont 52 puits funéraires, de 10 à 12 mètres de profondeur qui ont été explorés, révélant des cercueils vieux de 3000 ans, du jamais vu encore à Saqqarah. Mais c’est bien l’utilisation de ce lieu durant une période tardive qui suscite l’enthousiasme des chercheurs. D’autant qu’un puits creusé à 24 mètres de profondeur, avec 50 cercueils abrités, implique de nombreuses questions. Jamais encore une chambre funéraire si profondément ancrée n’avait été découverte.

Et parmi les perles, les archéologues ont montré un papyrus, long de plus de 4 mètres, sur 1 mètre de large, contenant le chapitre 17 du Livre des morts. On y retrouve même le nom de son propriétaire, Pw-Kwa-Ef.

Selon Hawass, les fouilles n’ont pour l’heure dévoilé que 30 % de ce que les sols abritent, et le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités espère bien que ces fouilles apporteront une compréhension nouvelle, d’une période méconnue.