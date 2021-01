Un troisième confinement envisagé pour Emmanuel Macron

L’histoire se répète, une fois de plus : un troisième confinement s’en vient, avec son lot de limitations déjà bien connues. Déplacements et sorties contraints, pour le public : pour les commerces non essentiels, la fermeture partielle se profile — avec l’option d’une réduction des horaires, à définir. En revanche, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale confirme que les établissements scolaires resteront ouverts pleinement. Une volonté directe d’Emmanuel Macron, en l’occurrence, « autant pour ne pas creuser les inégalités sociales que pour ne pas empêcher les parents de travailler », assure-t-on.

Pour les entreprises, aménagement des horaires et télétravail seront de mise : le travail à distance n’est pas encore évoqué comme obligatoire. Cependant, une rencontre entre les partenaires sociaux, le patronat et la ministre Élisabeth Borne, doit intervenir en début de semaine.

Pour les vacances scolaires, mieux vaudrait ne rien prévoir…

Durcir avant d'assouplir les règles

Les pays voisins semblent donner le tempo de la décision à venir : Allemagne et Grande-Bretagne affichent des chiffres de mortalité importants, tandis qu’en Espagne et au Portugal, la situation s’aggrave. Les confinements ont d’ailleurs repris, encourageant le chef de l’État français à des mesures similaires.

Quid alors du couvre-feu ? L’apparition des deux variants compromettrait les résultats manifestement positifs constatés. Pour l’épidémiologue Renaud Piarroux, chef du service de parasitologie à la Pitié-Salpêtrière : « Il faut confiner dès maintenant puis assouplir les règles dès que le nombre de cas diminuera. »

Les Français ont manifestement intégré la probabilité d’un retour au confinement, puisqu’un sondage des Échos pointait que 72 % de la population s’y attendent. 41 % le souhaiteraient, d’ailleurs.

Pour le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, l’exercice est complexe : s’il garantit qu’aucune décision n’a pour l’heure été prise, il n’en garantit pas moins que les prochains jours « seront décisifs ».

Il souligne : « On a une circulation du virus en France qui est importante. Elle est moins importante que chez certains de nos voisins, mais elle progresse, sans qu’il y ait eu de hausse exponentielle à ce stade. »

Tous les scénarios sont envisagés, avec l’expérience de cette année passée en renfort — permettant une certaine adaptabilité.

Librairies, encore et toujours non essentielles ?

Difficile d’imaginer que les librairies échapperont au retour du click & collectf en cas de reconfinement, et manifestement, les clients le pressentaient déjà au cours du week-end.

Qu’en sera-t-il par ailleurs, de la mesure exceptionnelle et controversée d’aides à la prise en charge des frais de port et d’expédition pour les libraires ? Cette dernière prenait en effet fin au 31 décembre dernier…

Une librairie du sud est nous l'indique : « On ne s’attend malheureusement pas à ce que le gouvernement change de braquet sur nos commerces, si un nouveau confinement s’en vient. Ce serait une fabuleuse nouvelle : nous avons, en tant que profession, plus que démontré qu’on avait su s’adapter, voire se contorsionner. Mais personnellement, je ne le vois pas venir… »

Avant le deuxième confinement, les mobilisations pour maintenir le droit d’accueillir les clients en librairies n’avaient pas manqué. Sans pour autant aboutir. Les regards se tourneront dès lundi vers le Syndicat de la librairie française, en attente de plus amples informations. Encore une semaine bien chargée en perspective...

Ce qui deviendra plus délicat, c’est la nouvelle modalité du chômage partiel, à compter du 1er février : « On bascule de 84 % du net à 72 %, pour certains secteurs », analyse un éditeur. « La librairie devrait, logiquement, toujours entrer dans le cadre des entreprises fermées administrativement. Et donc, être maintenue à 84 %. Mais pour les salariés de l'édition, il va nous falloir vérifier ce qu’il est possible de mettre en œuvre et les options qui s'offrent. »