Cat Stevens publie un livre jeunesse, d'après une de ses chansons

Illustré par Peter H. Reynolds, le livre Peace Train sera disponible le 11 mai 2021 en version originale, annonce la maison d'édition HarperCollins. En 32 pages, l'ouvrage proposera une sorte d'adaptation de la chanson homonyme, qui venait clôturer l'album Teaser and the Firecat, publié en 1971.

« Avec les paroles intemporelles de la chanson légendaire de Cat Stevens et les illustrations de l'artiste à succès du New York Times Peter H. Reynolds, ce livre illustré plein d'espoir suscite la tolérance et l'amour pour les personnes de toutes les cultures et identités », indique l'éditeur dans un communiqué de presse.

JEUNESSE: un livre pour enfants de McCartney adapté par Netflix

Le titre sera suivi d'une suite, en 2022, promet l'éditeur, cette fois basée sur la chanson « If You Want to Sing Out, Sing Out », rendue populaire par le film Harold et Maude de Hal Ashby (1971) puis sortie sur l'album Footsteps in the Dark : Greatest Hits, Vol. 2 (1984).