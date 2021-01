Crise Covid : Le difficile retour des usagers en bibliothèques

L’enquête menée entre le 21 septembre et le 17 octobre se consacre à la première phase de la pandémie en 2020 : 227 établissements ont été sollicités pour établir ce panorama. Ainsi, entre mai et octobre, 55 % des bibliothèques sont totalement ouvertes, avec des restrictions connues — sens de circulation, jauge restreinte, impossibilité de séjourner (bibliothèque en « mode dynamique »), retrait des jeux et jouets.

Drive, horaires et numérique

Toutefois, 32 % des bibliothèques se sont maintenues au stade 2 (tel que décrit ici), impliquant avec ouverture partielle des espaces et du mobilier en moins — cafétérias, espaces ludothèques, espaces jeux vidéo, espaces petite enfance, salles de travail en groupe, espaces informatiques, accès aux catalogues…

Depuis la réouverture du 11 mai, 69 % ont supprimé le système de drive instauré durant le confinement, quand 31 % le maintiennent.

Concernant les horaires, 73 % des structures ayant répondu à l’enquête ne les ont pas modifiés leurs horaires, quand 27 % les ont fait évoluer. Ces derniers ont été revus à la baisse, notamment entre mai et juin, sauf pour deux établissements qui les ont augmentés.

Reste que l’année 2020, pour la lecture, sera incontestablement celle de l’essor numérique : les bibliothèques de Normandie reflètent modérément ce fait. Seuls 18,5 % ont étoffé leur offre d’ebook, de cinéma et de musique. 21 établissements ont ainsi acquis des ouvrages numériques.

Or, de nombreuses bibliothèques ont apprécié de pouvoir s’appuyer sur les offres numériques des bibliothèques départementales, vers lesquelles elles ont activement renvoyé leurs usagers.

Le retour des usagers, complexe

Dans l’ensemble, le lien avec les publics n’a pas été rompu : 73,5 % des répondants l’ont maintenu, en recourant aux outils numériques (réseaux sociaux, à 68 %, newsletter à 34 %, ou encore vidéo de tutoriel, heure du conte et autres lectures). Le téléphone concerne enfin 27,5 % des contacts persistant avec les publics, quand le portage à domicile atteint 21 % des usages.

Malgré cela, 86 % des établissements affirment ne pas avoir retrouvé le volume de visites — entre 40 et 60 % de disparition selon les répondants.

« Plusieurs bibliothèques remarquent le retour des publics adultes, mais pas des enfants et adolescents. Les familles ne se déplacent plus au complet (un parent vient faire le plein pour toute la famille), les adolescents ne viennent plus pour se réunir. Les personnes âgées sont très frileuses de revenir dans les lieux publics. Les usagers qui venaient travailler et lire sur place ne viennent plus », souligne l’étude.

Pour autant, un retour à la normale semblait s’établir au moment de recueillir ces informations — bien que les usagers se plaignent des contraintes à suivre, principal frein à leur retour.

Les animations, ou l'action culturelle

Dernier point l’action culturelle : 56 % des lieux ayant répondu à l’enquête n’ont pas repris les accueils de classes, et 66,5 % n’ont pas repris les activités hors les murs. Durant la période été/automne, 52 %, les structures ont maintenu leur programmation initiale : les animations en grandes jauges ont été annulées, et un report sur 2021 a été massivement décidé.

Sur les 52 % des bibliothèques qui ont repris leurs animations, les publics sont revenus à 77,5 %.

Le document, Fonctionnement des bibliothèques de Normandie en période Covid est à consulter et/ ou télécharger ci-dessous.

crédit photo : Rayons de la bibliothèque Saint-Sever à Rouen : Frédéric Bisson, CC BY 2.0