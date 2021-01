La BnF inaugure des Rendez-vous du jeu vidéo, une série de conférences

Organisées de 18h à 20h au Petit Auditorium de la Bibliothèque nationale de France, ces conférences pourront n'être qu'accessibles en diffusion en direct ou en rediffusion, en fonction des conditions sanitaires. L'entrée est en tout cas gratuite.

Les conférences seront diffusées sur le site de la BnF, la page Facebook et le compte YouTube de l'établissement patrimonial.

Mardi 19 janvier 2021

De Wonder Boy à Streets of Rage 4, focus sur le département artistique du studio Lizardcube

Comment renouveler des classiques du jeu vidéo japonais tout en restant fidèle à leur esprit original ? Cette séance propose d’entrer dans les coulisses de la conception de Wonder Boy : The Dragon's Trap et Streets of Rage 4, et s'accompagne d'une session de digital painting live. Séance animée par Marine Macq, directrice et commissaire de la galerie d'art vidéoludique Pixel Life Stories, avec Ben Fiquet (Art Director) et Julian Nguyen-You (Background Supervisor) du studio français Lizardcube.

Lundi 8 février 2021

Une histoire du jeu vidéo en France

À l’occasion de la sortie du livre Une Histoire du jeu vidéo en France, ses auteurs reviennent sur leur travail de recherche, notamment à partir des ressources de la BnF. Séance animée par Marine Macq, directrice et commissaire de la galerie d'art vidéoludique Pixel Life Stories, avec Alexis Blanchet, université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, et Guillaume Montagnon, chercheur indépendant.

Mardi 2 mars 2021

Play-conférence I Assassin’s Creed Valhalla et les influences nordiques dans les jeux vidéo

Comment le dernier-né de la série phare d’Ubisoft représente-t-il l’ère viking, à la mode dans de nombreux média depuis plusieurs années ? Séance animée par Romain Vincent, chercheur associé au département Son, vidéo, multimédia, BnF, avec Laurent Di Filippo, maître de conférences à l’université de Lorraine.

Mardi 6 avril 2021

Pionniers du jeu vidéo - Rencontre avec les créateurs du studio Silmarils

Retour sur l’aventure de la société Silmarils (1987-2003), à l'origine de nombreux titres novateurs qui ont marqué l’histoire du jeu vidéo en France – Targhan, Transarctica, Deus, Asghan ou encore la série Ishar. Séance animée par Alice Dionnet, doctorante en littérature comparée à l’université d’Orléans.

LECTURES: Jeu vidéo, livre idéal, des livres pour prolonger les jeux

Mardi 4 mai 2021

Play-conférence I La Seconde Guerre mondiale à travers Call of Duty : WWII et Battlefield V

À la veille des commémorations du 8 mai 1945, analyse de la vision du conflit mondial proposée dans les derniers épisodes de deux licences phares du jeu de guerre, Call of Duty et Battlefield. Séance animée par Romain Vincent, chercheur associé au département Son, vidéo, multimédia, BnF, avec Marjolaine Boutet, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université de Picardie, et Rémi Cayatte, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, université Toulouse 3.

Photographie : illustration, Raffi Asdourian, CC BY 2.0