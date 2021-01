Best-sellers : les mangas les plus vendus de 2020 

Évidemment, on peut l’attendre, c’est One Piece qui remporte la palme d’ores et déjà : le tome 95, sorti en juillet dernier réalise un score de 86.012 ventes, pour un montant de 583.532. Le shônen d’Eiichiro Oda, traduit par Djamel Rabahi et Julien Favereau met tout le monde d’accord : les aventures de Luffy, de toute manière, ont amplement démontré leur intérêt chez les lecteurs…

La deuxième place du podium revient à… One Piece derechef, mais cette fois pour le tome 96 : 71.656 exemplaires écoulés et un chiffre d’affaires de 486.180 €. Un carton plein pour Glénat.

Quant à la troisième place, elle revient (assez logiquement), à L’appel de Cthulhu, de Gou Tanabe, publié chez Ki-Oon. Avec près de 26.000 exemplaires en 2020 (pour 432.402 € de ventes), cette réécriture du mythe lovecraftien version seinen a été traduite par Sylvain Chollet et adapté par Clair Obscur. En somme, des pirates et des monstres occupent le podium.

Difficile d’imaginer des meilleures ventes sans retrouver rapidement un certain tueur de créatures maléfiques : Demon Slayer volume 7 de Koyoharu Gotouge, traduit par Xavière Daumarie (Ed. Panini) franchit presque la barre des 60.000 exemplaires avec 410.046 € de revenus. Un septième tome qui mettait aux prises Tanjiro et ses compagnons et Rengoku, pilier de la flamme, pour affronter un démon caché dans le train de l’infini.

Autre shonen, Ki et Hi tome 6, Le peuple oublié, signé Kevin Tran et Fanny Antigny (publié chez Michel Lafon) se place à la 5e position des meilleures ventes. 41.819 exemplaires et plus de 409.000 € réalisés. A toutes fins utiles, il s’agissait là du dernier tome de la série.

Les cinq ouvrages qui suivent et bouclent ce classement sont les suivants :

• My Hero Academia Tome 25, de Kohei Horikoshi, traduction de David Le Quéré (chez Ki-Oon) : 61.471 exemplaires, 398.641 €

• Jujutsu Kaisen Tome 1, de Ryomen Sakuna et Gege Akutami, traduction par Fédoua Lamodière et Clair Obscur à l’adaptation : 57.986 exemplaires et 393.786 €. (Ki-Oon)

• retour de Demon Slayer; tome 6, cette fois traduit par Arnaud Takahashi, qui affiche 56.809 ventes, pour une somme de 390.509 €.

• et pour rassurer tout un chacun, oui, The Promised Neverland occupe malgré tout une place dans le classement. Le Tome 15, L'entrée de Kaiu Shirai et Posuka Demizu (trad. Sylvain Chollet) réalise 57.515 ventes, et cumule 389.288 €. L’ouvrage est paru chez Kazé.

Pour clore cette plongée dans le monde des bulles d’Asie, c’est évidemment avec le Super Sayan qu’a popularisé le Club Dorothée que l’on achève la liste. Dragon Ball Super Tome 12 - L'identité de Merus, du maître Akira Toriyama, avec Toyotaro (traduit par Fédoua Lamodière) passe la barre des 56.441 volumes écoulés, et enregistre 383.487 €. Gloire à Glénat.