Best-sellers 2020 : les meilleures ventes en bande dessinée 

À partir des données qu’a collectées le panelliste GfK sur l’année 2020 (chiffres de ventes à la semaine 52, et dernière de l’an passé), nous disposons d’un classement des meilleures ventes de bande dessinée en France. Premier constat : pas de manga à l’horizon, aucune explosion en termes économiques.

Avec cette nuance : le tome 95 de One Piece, de Eiichiro Oda (Glénat) a tout de même réalisé 86.012 ventes, mais avec un prix de 6,90 €, ne réalise que 583.532 € de chiffres d’affaires. Il en va de même avec le volume 96 (71. 656 exemplaires, pour 486.180 €) ou même My Hero Academia T25 (Ki-Oon), qui réalise 61.471 ventes et cumule 398.641 €.

En somme, les mangas se vendent plus en volume, mais réalisent mois en chiffre d’affaires — un classique, qui explique leur totale absence de ce top 10.

Alors, comment se compose finalement cette liste, et qui se retrouve sur le podium ? Sans trop de doute, Riad Sattouf s’impose, loin, très loin devant Lucky Luke ou encore le duo Blake et Mortimer…

L’arabe du futur, T.5, Une jeunesse au Moyen-Orient, de Riad Sattouf (Allary éditions) - 204.757 exemplaires (4,63 milllions €)

Les aventures de Lucky Luke, Un cow-boy dans le coton, de Jul et Achdé (Lucky Comics) - 271.507 exemplaires (2,91 milllions €)

Blake et Mortimer T.27 — Le Cri du Moloch, de Christian Cailleaux et Jean Dufaux (Dargaud) - 178.976 exemplaires (2,79 millions €)

À eux trois, ces albums cumulent plus de 10,33 millions € – contre 28,9 millions € pour les trois romans les plus vendus de 2020.

La suite du classement se montre particulièrement éclectique, avec la double présence de Mr Tan, qui place deux tomes de Mortelle Adèle. La bande dessinée d’Antoine Dole, de son vrai nom, avait dépassé les deux millions d’exemplaires vendus en octobre 2019 (2,3 précisément), annonçait son éditeur. Et durant le premier confinement, l’auteur avait multiplié les implications de son héroïne, utilisée pour faire de la pédagogie auprès des plus jeunes – masques, gel, gestes barrière, etc.

Sapiens, T1, La naissance de l’humanité, de David Vandermeulen et Daniel Casanave, d’après le livre de Yuval Noah Harari (Albin Michel, trad. Pierre-Emmanuel Dauzat) - 86.839 exemplaires (1,96 milllion €)

Peau d’homme, de Hubert et Zanzim (Glénat) - 72.899 exemplaires (1,94 million €)

La bombe, d'Alcante, Laurent-Frédéric Bollée et Denis Rodier (Glénat) - 48.111 exemplaires (1,85 millilon €)

Mortelle Adèle et la galaxie des Bizarres, de Mr Tan (Bayard) - 127.958 exemplaires (1,75 million €)

Sacrées sorcières, de Pénélope Bagieu (Gallimard) - 68.741 exemplaires (1,62 million €)

Les vieux fourneaux T6, L’oreillle bouchée, de Wilfrid Lupano et Paul Cauuet (Dargaud) - 119.998 exemplaires (1,53 million €)

Mortelle Adèle, T17, Karmastrophique, de Mr Tan (Bayard) - 135.374 exemplaires (1,45 million €)

Soit un cumul de 12,1 millions € et une inversion complète de la tendance déjà observée : en littérature, les trois meilleurs vendeurs représentent amplement plus que les 7 suivants des tops 10 que nous avions pu observer.