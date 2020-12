Un nouveau film Demon Slayer en préparation ?

« Dès les années 1910, l’œuvre de Louis Feuillade (1873-1925) montre une société multiforme dans laquelle s’affrontent les justiciers (Judex) et les criminels (Fantômas, les Vampires). On verra, par la suite, apparaître une multitude de détectives et de policiers (Rouletabille, Wens, Sergil... )» Ah, le personnage de Pierre Souvestre et Marcel Allain, dont les premières aventures parurent en 1910... ActuaLitté et les éditions Télémaque vous proposent de retrouver quelques grands classiques de cette littérature qui a si mauvais genre, dont le cinéma s’est emparé avec délectation. Tirées de L’Encyclopédie du film policier français, voici des présentations de ces films historiques, avec aujourd'hui Fantômas, héros hors norme.