20 ans de patrimoine écrit des bibliothèques françaises avec le Catalogue collectif de France

Né de la volonté de recenser et de rendre accessible, tant aux chercheurs qu’aux curieux, un patrimoine écrit éclaté sur tout le territoire au gré de l’histoire et du temps, le Catalogue collectif de France continue de se développer et se confronte à de nouveaux défis. A travers son portail, il permet l’interrogation simultanée des plus grands catalogues, de localiser plus de 30 millions de documents imprimés manuscrits et multimédia, et donne accès à leurs notices.

Le CCFr permet ainsi l’interrogation de catalogues nationaux d’imprimés et de multimédias et comprends entre autre :

Le Catalogue général de la BnF (BnF-CG)

SUDOC (système universitaire de documentation) : le catalogue des bibliothèques de l’enseignement supérieur

Base patrimoine : un catalogue de près de 7 millions de documents (fonds anciens, locaux ou spécialisés) conservés dans plus de 200 bibliothèques françaises

Le CCFr permet également de consulter l’ensemble des catalogues en ligne de manuscrits avec :

Le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques françaises (CGM),

Le Catalogue des manuscrits conservés dans les établissements relevant de l’Enseignement supérieur (Calames),

Le Catalogue Archives et manuscrits de la BnF (BnF-AM),

Le répertoire des manuscrits littéraires français du XXe siècle (PALME).

BIBLIOTHEQUE : légère baisse des livres déposés à la BnF en 2019

Mais surtout, le CCFr gère et valorise les données de centaines de bibliothèques, afin de les rendre facilement accessibles aux chercheurs du monde entier. Ainsi retrouve-t-on sous licence ouverte 8 millions de documents imprimés issus de fonds anciens, locaux ou spécialisés au sein de la Base patrimoine, 800 000 manuscrits dans le Catalogue général des manuscrits et, dans le Répertoire national du CCFr, 5000 bibliothèques ainsi que plus de 4000 fonds documentaires.

En 2020, le CCFr se veut aussi de plus en plus collaboratif et participatif, avec la mise en place de dispositifs d’accompagnement technique : mise à disposition de l’outil TapIR, outil de catalogage permettant aux partenaires de signaler des manuscrits, de mettre à jour des notices d’établissements ou de fonds, mais aussi une possibilité de recherche sur le mode cartographique, des widgets, etc.

Uen vidéo explicative proposée par la BnF est disponible :