Roberto Saviano, meilleur promoteur de la mafia : la démagogie tue

Le roman Gomorra, traduit par Vincent Raynaud (Ed. Gallimard, octobre 2007), avait profondément marqué les esprits. Cette immersion dans le monde de la camorra, organisation criminelle napolitaine, devenait un ouvrage de référence. Et par conséquent, un symbole de la lutte antimafia dans le pays. Saviano en paya chèrement les conséquences : depuis cette parution, il vit sous protection policière permanente.

Pot de terre, pot de fer

Tout se trouvait dans le livre : les actions violentes, les trafics d’armes, de drogue ou encore de déchets toxiques. Et plus encore, l’incidence de la camorra sur la population napolitaine — mais en dépit des révélations, le changement de mœurs n’arriva pas aussi efficacement qu’espéré. Pour certains, Saviano a ruiné sa vie, presque pour rien.

Au fil des années, Saviano a également puisé dans les réseaux sociaux de quoi provoquer des débats soigneusement évités par certains partis politiques. Influenceur, à sa manière, commentateur acide de la vie politique, il en a récemment fait les frais quand le Conseil de la ville de Vérone — à majorité droite, voire extrême droite, avec la Lega Nord et Fratelli d’Italia — a décidé de le déchoir de la citoyenneté honorifique, accordée en 2008.

Saviano dérange, c’est le moins que l’on puisse dire, mais Saviano reste fidèle à ses premières armes : ne laisser aucune chance à la mafia. Et ses prises de position font grincer de plus en plus de dents, décidées à le discréditer au niveau national, comme international.

Ayant attaqué à plusieurs reprises le dirigeant de la Lega Nord, Matteo Salvini, laissant plus que sous-entendre que ce dernier avait fermé les yeux sur des exactions commises dans le nord de l’Italie, Saviano ne s’est pas fait un ami. En 2018, les deux hommes par communiqués et réseaux interposés se sont violemment affrontés : Salvini était alors ministre de l’Intérieur, et Saviano l’avait qualifié de « ministre de la pègre ».

De fait, le premier avait menacé de retirer la protection policière dont bénéficie l’auteur, sous prétexte qu’elle coûtait cher aux Italiens. Évidemment, aucun chiffre n'appuyait les assertions de Salvini... À l’époque, Antoine Gallimard déplorait dans nos colonnes « que l’on puisse ne serait-ce qu’envisager de prendre une pareille mesure. Cette protection est indispensable pour lui : cet écrivain s’est montré extrêmement courageux, et compte parmi les rares à avoir une parole libre ».

Saviano et Salvini, sous tensions

Entre plainte pour diffamation et jolis noms d’oiseaux échangés, Saviano et Salvini se servaient de la place publique pour régler leurs comptes. « La première chose que tu devrais dire est : pardonnez-moi. Demande pardon au nom d’un parti qui a gouverné dans les territoires septentrionaux où sont infiltrées des mafias, mais sans avoir jamais fermé la porte au pouvoir criminel », clamait Saviano.

Aujourd’hui que Salvini n’est plus au pouvoir, mais continue de prêcher pour un nationalisme fort, il conserve son poste de secrétaire général de la Lega Nord, ainsi qu’une fonction de sénateur. Et sait faire valoir ses amitiés auprès de représentants de son parti.

Le conseiller de la Ligue du Nord, Andrea Velardi, a pris la relève, attaquant le journaliste au cœur de son activité. « Il y a encore des chargés de relation presse qui peuvent travailler, comme Roberto Saviano, qui est le meilleur promoteur de la Camorra », assène-t-il. Évidemment, la phrase découle de la polémique véronaise.

Notons que Velardi est l’actuel président de la commission politique de la jeunesse pour la Lega Nord, et occupait précédemment quelques responsabilités chez Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi.

« Saviano a réussi à démoder le style de Genny [NDLR, personnage de Gomorra]. Son travail était, dans les premiers temps, louable, mais au fur et à mesure, le dieu Argent l’a attiré, ainsi que les avantages offerts par ce type de bataille. C’est l’une des raisons pour lesquelles il a été déchu de sa citoyenneté, qu’il n’avait jamais acceptée. Il l’avait négligée par le passé, maintenant il la revendique pour des questions de visibilité », tranche le conseiller.

La gauche a immédiatement crié au scandale, et exigé de Salvini et du maire de Vérone qu’ils prennent leurs distances vis-à-vis d’une déclaration « qui fait froid dans le dos », assure le chef du Parti démocrate, Federico Benini. « Des phrases de ce genre franchissent toutes les limites de la décence. »

De fait, le maire de Vérone a immédiatement dénoncé des propos bien trop agressifs...

crédit photo International Journalism Festival from Perugia, Italia CC BY SA 4.0